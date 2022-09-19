Рейс Тюмень – Москва задерживается на 2 часа. Это уже третий инцидент за сегодня

Стоит отметить, что за сегодня это уже третий инцидент с задержкой рейсов. Утром в Рощино наблюдался туман, часть рейсов пришлось направить на запасные аэродромы. Во второй половине дня стало известно, что у самолета, направлявшегося сегодня ночью из Сочи в Тюмень, отказали три радиостанции.