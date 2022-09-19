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Рейс Тюмень – Москва задерживается на 2 часа. Это уже третий инцидент за сегодня

19 сентября 12:59
Фото: 1Mi
Рейс Тюмень – Москва (аэропорт Внуково) № ОП 454 (Газпромавиа) задерживается на 2 часа 20 минут. По данным онлайн-табло Рощино, это произошло из-за ситуации в Бованенково. Там находится аэродром из крупнейшего газового месторождения на полуострове Ямал.

По расписанию вылет рейса № ОП 454 до Москвы должен был состояться в понедельник в 18:40, но его перенесли на 21:00.

Более того, онлайн-табло Рощино сообщает об отмене рейса YC 9736 Тюмень – Новый Уренгой. О причинах пока ничего неизвестно.

Стоит отметить, что за сегодня это уже третий инцидент с задержкой рейсов. Утром в Рощино наблюдался туман, часть рейсов пришлось направить на запасные аэродромы. Во второй половине дня стало известно, что у самолета, направлявшегося сегодня ночью из Сочи в Тюмень, отказали три радиостанции.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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