Репетиторы в России повышают стоимость услуг

Эксперты отмечают, что большая часть репетиторов уже достигла так называемого ценового потолка. Более того, есть опасность отказа россиян от услуг репетиторов при повышении их стоимости. Однако это не останавливает учителей. Сами репетиторы говорят, что подъем цен уже идет и стоимость одного дополнительного учебного часа выросла в среднем на 20-40%, пишет NEWS.ru.