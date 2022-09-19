Репетиторы в России повышают стоимость услуг

Эксперты отмечают, что большая часть репетиторов уже достигла так называемого ценового потолка. Более того, есть опасность отказа россиян от услуг репетиторов при повышении их стоимости. Однако это не останавливает учителей. Сами репетиторы говорят, что подъем цен уже идет и стоимость одного дополнительного учебного часа выросла в среднем на 20-40%, пишет NEWS.ru.
В опросе участвовали 2000 учителей из всех регионов нашей страны. 58% респондентов-школьных репетиторов намерены в ближайшее время поднять стоимость услуг. При этом 82% респондентов выразили уверенность в том, что их ученики сейчас нуждаются в дополнительных занятиях.
Институт образования ВШЭ выяснил, что в в Москве средняя часовая ставка репетитора — 691 рубль. На периферии она составляет 427 рублей. 70% респондентов заявили, что они хотели бы увеличить свой часовой гонорар.