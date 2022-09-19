Ребёнок умер в детсаду Тобольска

Оперативники не выявили признаков криминального характера смерти ребёнка.
«В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, допрашиваются сотрудники детского сада, родные и близкие ребенка»сообщили представители СКР по Тюменской области.
Более того, стало известно, что дело взял на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских. Проводится проверка в части обеспечения безопасности детей в «образовательных учреждениях». Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.109 УК РФ.
В данный момент оперативники выясняют причины случившегося.