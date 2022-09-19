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Ребёнок умер в детсаду Тобольска

19 сентября 11:55
Фото: 1Mi
В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка в детском саду. По данным СК РФ по Тюменской области, всё произошло 19 сентября во время утренней прогулки. В детском игровом домике нашли тело девочки.

Оперативники не выявили признаков криминального характера смерти ребёнка.

«В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, допрашиваются сотрудники детского сада, родные и близкие ребенка»сообщили представители СКР по Тюменской области.

Более того, стало известно, что дело взял на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских. Проводится проверка в части обеспечения безопасности детей в «образовательных учреждениях». Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.109 УК РФ.

В данный момент оперативники выясняют причины случившегося.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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