Ребёнок умер в детсаду Тобольска

В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка в детском саду. По данным СК РФ по Тюменской области, всё произошло 19 сентября во время утренней прогулки. В детском игровом домике нашли тело девочки.

Оперативники не выявили признаков криминального характера смерти ребёнка. «В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, допрашиваются сотрудники детского сада, родные и близкие ребенка»сообщили представители СКР по Тюменской области. Более того, стало известно, что дело взял на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских. Проводится проверка в части обеспечения безопасности детей в «образовательных учреждениях». Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.109 УК РФ. В данный момент оперативники выясняют причины случившегося. Материалы по теме В Тюмени следователи выясняют причины гибели ребенка при пожаре