Ребенок умер в детсаду Тобольска, экс-главу управы в Тюмени исключили из партии «ЕР»

Ребёнок умер в детсаду Тобольска.
Детский домик находится на территории местного детского сада. Оперативники пока исключают криминального характера смерти, но проводится проверка. Дело взял на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских.
При этом сегодня «Наш город» сообщал, что сотрудники тобольского детсада № 1 написали коллективное обращение. Они пожаловались на маленькую зарплату и небольшие надбавки за работу сверх должностных инструкций. Более того, группы в детском саду переполнены, в каждой из них около 30 ребят.
Попался на двух миллионах. За что арестовали главу управы Александра Сухомяткина.
Александр Сухомяткин арестован по делу о взятке на 2 млн рублей. Сегодня стало известно, что его исключили из партии «ЕР». Известно, что чиновник уволился за 2 дня до ареста (16 сентября). У него дома и на работе проведены обыски, до 14 ноября Александр Сухомяткин под домашним арестом.
Следователи полагают, что он мог получать взятки у руководства ООО «Перестрой-КА». Организация сотрудничает с госзаказчиками, её годовой оборот почти 560 млн рублей. В 2021 году «Перестрой-КА» заключила 14 госконтрактов 739 млн.
Самолет «Сочи – Тюмень» задержался на 2,5 часа из-за неполадок.
У лайнера отказали сразу три радиостанции. Экипаж принял решение вернуться на место стоянки, когда самолёт выехал на рулежную дорожку.
Сообщается, что на борту находились 137 пассажиров, в том числе 20 детей. В Тюмень самолет прибыл с задержкой на 2,5 часа.
Между тем, сегодня из-за тумана, окутавшего областную столицу, были задержаны от двух до пяти часов прибытие и вылеты более двадцати авиарейсов. Часть самолетов, направлявшихся в Рощино, была вынуждена приземлиться на запасные аэродромы в Челябинске и Екатеринбурге. Отложена от трех до пяти часов отправка восьми рейсов из Тюмени — в Санкт-Петербург, Москву, Минеральные Воды. Кроме того, задержаны рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи, Минеральных воды и Махачкалы.