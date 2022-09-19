Ребенок умер в детсаду Тобольска, экс-главу управы в Тюмени исключили из партии «ЕР»

Между тем, сегодня из-за тумана, окутавшего областную столицу, были задержаны от двух до пяти часов прибытие и вылеты более двадцати авиарейсов. Часть самолетов, направлявшихся в Рощино, была вынуждена приземлиться на запасные аэродромы в Челябинске и Екатеринбурге. Отложена от трех до пяти часов отправка восьми рейсов из Тюмени — в Санкт-Петербург, Москву, Минеральные Воды. Кроме того, задержаны рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи, Минеральных воды и Махачкалы.