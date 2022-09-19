Проект «Содействие занятости» от РАНХиГС: свыше 1000 бесплатных курсов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что около 200 тысяч россиян могут стать безработными. По его словам, в масштабах страны эта цифра не кажется огромной, но для конкретных людей это может стать серьезной проблемой. Путин поручил Кабмину принять меры для решения этого вопроса, пишет newsnn.ru.
Важной поддержкой для тех, кто может оказаться под угрозой сокращения, может стать недавно созданный проект «Содействие занятости». Он предусматривает бесплатную помощь в получении новой профессии и поисках нового места работы.
Одним из операторов программы стала Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) совместно с Минтрудом РФ и Рострудом. Именно в стенах этого престижного учебного заведения будет проходить обучение новым специальностям.
Проект создавался для разных категорий граждан: молодых матерей, пенсионеров, молодежи без опыта работы, официально безработных и тех, кого могут уволить. Это реальный шанс бесплатно получить востребованную профессию и устроиться на новую работу.
Участники программы должны выполнить некоторые условия. Им необходимо выбрать программу обучения и оставить заявку на сайте trud.ranepa.ru, подтвердить ее на портале «Работа в России». Тем, кто находится под угрозой увольнения, нужно предоставить уведомление от работодателя о введении режима неполного рабочего дня, простоя, временной приостановке работ, предоставлении отпусков без сохранения зарплаты, проведении мероприятий по высвобождению работников.
Проект «Содействие занятости» реализуется с 2021 по 2024 год. В рамках него Президентская академия выпустила более 1000 бесплатных курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации. В 2022 году новую профессию получат не менее 115 тысяч граждан.