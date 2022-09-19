Проект «Содействие занятости» от РАНХиГС: свыше 1000 бесплатных курсов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что около 200 тысяч россиян могут стать безработными. По его словам, в масштабах страны эта цифра не кажется огромной, но для конкретных людей это может стать серьезной проблемой. Путин поручил Кабмину принять меры для решения этого вопроса, пишет newsnn.ru.