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Почти 2 тысячи саженцев уже высадили в Тюмени

19 сентября 12:23
Фото: "Тюмень-наш дом"
На прошлой неделе в городе появилось 800 новых деревьев и 2000 кустарников. Новые зеленые уголки появились на улице Монтажников, Малой Боровской, а также в сквере Пограничников и на других участках города. Озеленительные работы контролирует МКУ «ЛесПаркХоз».
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Тюмень

Осень только началась, а город, вместо того, чтобы постепенно желтеть — зеленеет.

Пока погода остается благоприятной для высадки саженцев, городские службы успевают высаживать новые деревья и кустарники, чтобы следующая весна в городе была еще зеленее.

В городской администрации отмечают, что озеленение проводится на территориях, где не пролегают инженерные сети и территория не принадлежит третьим лицам.

«На прошлой неделе около 800 деревьев и более 2000 кустарников высадили на ул. Монтажников, ул. Малой Боровской, в сквере Пограничников, на Сказочном бульваре»,сообщили в городской администрации.

Стоит отметить, что по условиям контракта, запланирована не только высадка молодых порослей, но и гарантия на приживаемость. Для лиственных она составляет 2 года, а для хвойных — 3.

Также сейчас можно увидеть, как сотрудники подрядных организаций регулярно поливают деревья, пропалывают лунки и рыхлят землю. Также зеленые насаждения ждет обрезка крон и вырезка суши.

Но на 2800 растениях озеленение этой осенью не закончится. Работы по посадке продолжаются в разных районах города.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как в Тюмени неизвестные сломали недавно высаженные молодые деревья на улице 50 лет ВЛКСМ.

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