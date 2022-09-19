Почти 2 тысячи саженцев уже высадили в Тюмени

Осень только началась, а город, вместо того, чтобы постепенно желтеть — зеленеет.
Пока погода остается благоприятной для высадки саженцев, городские службы успевают высаживать новые деревья и кустарники, чтобы следующая весна в городе была еще зеленее.
В городской администрации отмечают, что озеленение проводится на территориях, где не пролегают инженерные сети и территория не принадлежит третьим лицам.
«На прошлой неделе около 800 деревьев и более 2000 кустарников высадили на ул. Монтажников, ул. Малой Боровской, в сквере Пограничников, на Сказочном бульваре»,сообщили в городской администрации.
Стоит отметить, что по условиям контракта, запланирована не только высадка молодых порослей, но и гарантия на приживаемость. Для лиственных она составляет 2 года, а для хвойных — 3.
Также сейчас можно увидеть, как сотрудники подрядных организаций регулярно поливают деревья, пропалывают лунки и рыхлят землю. Также зеленые насаждения ждет обрезка крон и вырезка суши.
Но на 2800 растениях озеленение этой осенью не закончится. Работы по посадке продолжаются в разных районах города.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как в Тюмени неизвестные сломали недавно высаженные молодые деревья на улице 50 лет ВЛКСМ.