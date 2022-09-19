Парковку у здания технопарка в Тюмени перекроют на три дня

По данным паблика «Тюмень – наш дом», в областной столице с 20 по 22 сентября будет перекрыта парковка у здания тюменского технопарка на улице Республики, 142. Это связанно с проведением нефтегазового форума TNF.

Тюменские автомобилисты не смогут воспользоваться стоянкой три дня. «С 20 по 22 сентября, на период проведения Тюменского нефтегазового форума (TNF-2022), в целях безопасности будет прекращено общее пользование парковками, расположенными у здания Тюменского технопарка (ул. Республики, 142)»сообщили в паблике «Тюмень – наш дом». На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени около 1 600 машиномест переведут в зону платной парковки. Паркоматы появятся на Первомайской, Республики, Советской, Орджоникидзе, Осипенко. Материалы по теме В центре Тюмени около 1 600 машиномест переведут в зону платной парковки