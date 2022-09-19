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Начался прием заявок на конкурс военно-патриотической песни «Димитриевская суббота»

19 сентября 20:08
Фото: департамент физической культуры, спорта и допобразования
В Тюменской области начался прием заявок на конкурс военно-патриотической песни «Димитриевская суббота». Фестиваль проводится с целью сохранения памяти о воинах, погибших за Отечество, и является социальным проектом, который помогает молодым исполнителям раскрыть, сообщает областной департамент спорта и допобразования.

Конкурс пройдет в 28-й раз. За это время в нем приняли участие более 9 тысяч исполнителей и музыкальных коллективов из более 30 регионов РФ и семи стран мира.

Вокалисты могут подать заявку на Международный молодёжный конкурс военно-патриотической песни «Димитриевская суббота» в рамках одноименного фестиваля.

В конкурсе патриотической песни могут принять участие сольные исполнители и музыкальные коллективы в возрасте от 14 до 35 лет, имеющие статус победителей, лауреатов и дипломантов окружных и региональных конкурсов патриотической песни не ранее 2019 года. Конкурс пройдет по семи номинациям, в том числе на лучший видеоклип на авторскую песню.

Участников из Тюменской области после подачи заявки ожидают областные туры в четырех муниципальных образованиях:

6 октября — тур в Тюменском районе. К участию приглашаются исполнители из Тюменского, Ялуторовского, Исетского, Упоровского, Омутинского и Юргинского районов, Заводоуковского городского округа и города Ялуторовск. Заявки принимаются до 3 октября включительно на адрес электронной почты: [email protected]

С 12 по 13 октября — тур в Тюмени для участников областной столицы. Заявки принимаются до 7 октября включительно на адрес электронной почты: [email protected]

18 октября пройдет тур в Тобольском районе. Для участия ждут исполнителей из Вагайского, Тобольского, Уватского, Нижнетавдинского и Ярковского районов, города Тобольск. Заявки принимаются до 14 октября включительно на адрес электронной почты: [email protected]

21 октября в Викуловском районе приглашаются исполнители из Викуловского, Абатского, Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Ишимского, Казанского, Сладковского и Сорокинского районов, Голышмановского городского округа и города Ишим. Заявки принимаются до 18 октября включительно на адрес электронной почты: [email protected]

По итогу туров в каждой зоне будут определены лауреаты и дипломанты первой и второй степени, которые примут участие в Международном молодёжном военно-патриотическом конкурсе «Димитриевская суббота».

Конкурсанты из других регионов России и иностранных государств регистрируются через АИС «Молодёжь России» по ссылке. Приём заявок для других регионов и иностранных государств продлится до 20 октября включительно, также им будет необходимо отправить заявку в адрес Дирекции Фестиваля [email protected] не позднее 29 октября.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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