Начался прием заявок на конкурс военно-патриотической песни «Димитриевская суббота»

В конкурсе патриотической песни могут принять участие сольные исполнители и музыкальные коллективы в возрасте от 14 до 35 лет, имеющие статус победителей, лауреатов и дипломантов окружных и региональных конкурсов патриотической песни не ранее 2019 года. Конкурс пройдет по семи номинациям, в том числе на лучший видеоклип на авторскую песню.