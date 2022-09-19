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На тюменской трассе утром сгорела ГАЗель

19 сентября 06:21
Фото: МЧС по Тюменской области
В Тюмени сегодня утром на автодороге рядом с деревней Новая Заимка загорелась ГАЗель. ЧП произошло на 120-м километре автодороги Тюмень — Омск. Видеоролик с полыхающим автомобилем опубликовал в социальных сетях проезжающий мимо очевидец.

«Новая Заимка. Газель горит», прокомментировал автор видео.

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что вызов в дежурную часть поступил в 5:27 утра. На место происшествия были направлены две единицы техники и четыре человека личного состава МЧС. В 5:54 возгорание было ликвидировано. Во время пожара никто не пострадал, но автомобиль выгорел полностью.

Причины возникновения огня устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в минувшую пятницу вечером неизвестные запустили салют с балкона многоэтажного дома. К счастью, фейерверк не стал причиной пожара, но беспокойство у соседей тюменца, отмечающего праздник, вызвал.

#Новости#Пожар#МЧС#Тюменская область#Трасса Тюмень - Омск#ЧП#Сотрудники МЧС#Сгорел автомобиль#Валентина Бурнашева#Общество
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