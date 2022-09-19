На тюменской трассе утром сгорела ГАЗель

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что вызов в дежурную часть поступил в 5:27 утра. На место происшествия были направлены две единицы техники и четыре человека личного состава МЧС. В 5:54 возгорание было ликвидировано. Во время пожара никто не пострадал, но автомобиль выгорел полностью.