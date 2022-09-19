Какие коронавирусные ограничения действуют в Тюменской области

В Тюменской области продолжает действовать режим повышенной готовности. 31 августа его продлили до 1 октября. Заболеваемость держится на уровне тысячи человек ежедневно, поэтому ждать отмены режима повышенной готовности пока не стоит.
Основные ограничения, существенно усложнявшие жизнь тюменцев, уже сняты. Среди них обязательный масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий, приостановление личного приема в органах власти.
Но некоторые пункты из постановления правительства Тюменской области еще действуют. В Информационном центре регионального правительства «Нашему Городу» разъяснили, где можно ознакомиться со всеми изменениями.
«Все ограничения прописаны в Постановлении Правительства Тюменской области N 120-п „О введении режима повышенной готовности“, которое находится в открытом доступе»,напомнили в Информцентре.
Согласно постановлению, подписанному губернатором области Александром Моором, до сих пор действует ограничение на посещение родителями и иными законными представителями загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, а также различных оздоровительных центров, профильных лагерей.
Также в документе указано, что до сих пор ограничено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе, в том числе при выездном обслуживании.
Работодатели до сих пор обязаны обеспечивать сотрудников и клиентов возможностью продезинфицировать руки антисептиками или специальными салфетками. Кроме того, работники должны проходить термометрию перед сменой.
Если работодатель заключает трудовой договор или гражданско-правовой договор с иностранцем, прибывшим в Тюменскую область, то он должен обеспечить работнику возможность сдать тест на коронавирус в течение трех дней с момента заключения договора.
В мае 2022 года в Индии появился новый штамм коронавируса, подвариант «омикрона» — «Кентавр». Он начал распространяться по всему миру, дошел и до России. Первые заболевшие были обнаружены в середине июля в Москве.
У специалистов есть предположения, что «кентавр» более заразный, чем другие варианты вируса. Но особенности штамма пока на стадии изучения.
«„Кентавр», как и все семейство штамма, отличается «большей заразительностью»»,уверен замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
А в разговоре с ТАСС научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Виталий Зверев высказал свое мнение о том, что новый штамм коронавируса «кентавр» почти не отличается от других вариантов «омикрона».
Первые пятеро россиян, заразившиеся этим видом коронавируса, переносили болезнь в легкой форме. Никому из них госпитализация не потребовалась.
Среди симптомов «кентавра» как привычные для COVID-19 (температура, кашель и насморк, слабость), так и усиленные симптомы — проблемы с ЖКТ, рвота, диарея.
В зоне риска находятся невакцинированные граждане, люди с хроническими заболеваниями, пенсионеры старше 60 лет.
До сих пор по Тюмени ездят вакциномобили, организованы мобильные пункты вакцинации, чтобы каждый мог в удобное время поставить прививку.
Ежедневно с 12 до 20 часов можно вакцинироваться от коронавируса в торговом центре «Кристалл», возле стойки администратора.
Каждый день с 12 до 18 часов работает вакциномобиль около ТРЦ «Гудвин» по адресу ул. Максима Горького, 70.
Рядом с ТРЦ «Зеленый берег» (ул. Алебашевская, 19) тоже можно поставить прививку. В будние дни вакциномобиль открыт с 16 до 20 часов, а в выходные — с 12 до 20 часов.
В ТРЦ «Сити Молл» на ул. Тимофея Чаркова, 60 также работает пункт вакцинации. С понедельника по пятницу он открыт с 14 до 20 часов, в субботу — с 10 до 17 часов, а в воскресенье — с 10 до 15 часов.
Также желающие могут пройти вакцинацию от COVID-19 в пятницу с 10 до 15 часов в ОКБ № 1 по ул. Котовского, 55/4, в четверг с 13 до 17 часов в Перинатальном центре на ул. Даудельная, 1к3, с понедельника по четверг с 9 до 16 часов в «Медицинском городе» по ул. Барнаульская, 32 (3 этаж), в пятницу с 10 до 14 часов в Консультативной поликлинике № 2 на ул. Юрия Семовских, 10.