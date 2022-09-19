Какие коронавирусные ограничения действуют в Тюменской области

Также желающие могут пройти вакцинацию от COVID-19 в пятницу с 10 до 15 часов в ОКБ № 1 по ул. Котовского, 55/4, в четверг с 13 до 17 часов в Перинатальном центре на ул. Даудельная, 1к3, с понедельника по четверг с 9 до 16 часов в «Медицинском городе» по ул. Барнаульская, 32 (3 этаж), в пятницу с 10 до 14 часов в Консультативной поликлинике № 2 на ул. Юрия Семовских, 10.