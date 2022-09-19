Губернатор Тюменской области попал в дым и ему пришлось тушить открытое пламя

Более того, в планах закупить 50-метровую автолестницу на базе грузовика КАМАЗ (для эвакуации из многоквартирных домов). А в начале следующего года МЧС региональным властям 13 отдельных пожарных постов.
«Коллеги предложили испытать все «прелести» профессии на себе, насколько не просто в полном обмундировании забраться по лестнице или искать пострадавшего в условиях нулевой видимости. Попробовал. Круто!»отметил губернатор Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2022 году общее число лесных пожаров в регионе снизилось почти в 4 раза.