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Губернатор Тюменской области попал в дым и ему пришлось тушить открытое пламя

19 сентября 10:42
Фото: Информцентр правительства Тюменской области
В Тюменской области в ближайшее время построят три современные пожарно-спасательные части, сообщил Александр Моор в своём телеграм-канале. Он обсудил будущее тюменских спасателей с начальником ГУ МЧС региона Артуром Хачатряном.

Более того, в планах закупить 50-метровую автолестницу на базе грузовика КАМАЗ (для эвакуации из многоквартирных домов). А в начале следующего года МЧС региональным властям 13 отдельных пожарных постов.

«Коллеги предложили испытать все «прелести» профессии на себе, насколько не просто в полном обмундировании забраться по лестнице или искать пострадавшего в условиях нулевой видимости. Попробовал. Круто!»отметил губернатор Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2022 году общее число лесных пожаров в регионе снизилось почти в 4 раза.

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