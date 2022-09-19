Фермеры заявили о рисках для урожая из-за новых квот

Как передает iz.ru, ведомства намерены повысить квоты на ввоз импортных семян из недружественных стран, речь идет и об иностранных семенах картофеля, пшеницы, кукурузы и других культур, от которых Россия зависима.
Аграрии заявили, что поставляемый из недружественных стран в РФ семенной фонд создавался по требованием российских фермеров, с учетом агроклиматических условий регионов.
Отмечается, что доля поставляемых из-за границы семян по-прежнему высока и составляет около 55% для кукурузы, 65% для картофеля, 73% для подсолнечника, более 80% для овощей и 97% для сахарной свеклы.
Представители отрасли предупредили, что если власти ограничат использование импортных семян, то они могут столкнуться с серьезными последствиями. Так, упадет урожайность, сократятся объемы производства, плюс можно будет ждать санкционного воздействия на российский агроэкспорт.