«Эти нововведения неизбежны»: эксперт комиссии ЕГЭ о допуске по литературе

Минпросвещением России, Рособрнадзором и Советом по вопросам проведения итогового сочинения было принято решение об изменении подхода к формированию комплектов тем итогового сочинения. С этого года комплекты будут формироваться из закрытого банка тем. Если раньше ученики получали конкретные направления с предположительными темами, что значительно облегчало задачу, то теперь придется готовиться ко всему и сразу.
Комплекты тем итогового сочинения будут собираться из тем, которые выбирались ранее. Количество тем — более полутора тысяч. Эксперты планируют пополнять перечень тем каждый учебный год.
«Наш город» пообщался с кандидатом филологических наук и председателем экспертной комиссии ЕГЭ по русскому языку Татьяной Обласовой.
По ее мнению, важно понимать, что с самого начала это сочинение не рассматривалось как способ прямой проверки знаний, в отличие от ЕГЭ по русскому языку и литературе. Оно призвано раскрыть степень личностной зрелости выпускника, его готовность размышлять над серьезными вопросами жизни, отношений между людьми, своем месте в мире. Это должно происходить, безусловно, с опорой на знания литературы, истории, культуры.
Эксперт уверена, что написание подобного сочинения требует коммуникативных знаний и умений: умений формулировать свою позицию и выстраивать аргументацию, композиционно оформлять свою мысль, пользоваться средствами выразительности, владеть нормами русского языка. Однако, главная задача — дать возможность выпускнику проявить себя.
«Если говорить о жанре, то допуск ближе всего к эссе, в котором на первый план выходит субъективное личностное начало, самовыражение с опорой на переживаемые события своей и общественной жизни, произведения, оказавшие самое сильное воздействие, на произведения других видов искусства», прокомментировала Обласова.
Мы спросили у Татьяны, для чего, по ее мнению, ввели изменения с закрытым банком тем.
«Это делается с целью исключения возможности сформировать всевозможные банки аргументов, списки произведений, ответные схемы и шаблоны», считает председатель экспертной комиссии ЕГЭ по русскому языку.
Уточнив, действительно ли подобные реформы проводятся для того, чтобы выпускникам было «сложнее писать допуск», мы получили следующий ответ от Татьяны.
«В последние годы мы фактически попустительствовали бурно расцветавшему потребительству. Оно формируется в процессе некритичного использования готового — списать, взять из подготовленного кем-то списка, набора клише», говорит специалист.
По мнению эксперта, Интернет предлагает огромные возможности для получения быстрых ответов, но в тоже время лишает необходимости мыслить, наблюдать, запоминать самим.
«А это ведет к атрофии мыслительной деятельности со всеми вытекающими последствиями», добавила она.
Кандидат филологических наук согласна с тем, что существует необходимость сделать экзамен труднее. Преодоление трудностей — это первое и необходимо условие развития. Татьяна предполагает, что сейчас выпускники вместо того, чтобы наращивать умения, начнут искать пути обхода, что вызовет общую тревогу и нервозность.
«Важно, чтобы у человека были любимые произведения, по-настоящему прожитые, понятые, такие, которые „перевернули“ что-то в его жизни. Поэтому наличие „общих списков аргументов“ для сочинения — это абсурд», высказала мнение Татьяна.
Филолог осознает неизбежность данных изменений в структуре допуска. Они связаны с тревогой педагогического сообщества, которое наблюдает массовое угасание мыслительных функций, способности запоминать, самостоятельно анализировать, размышлять, а также утрачивает интерес к шедеврам литературы.
«Подобные нововведения должны заставить нас задуматься, чему именно следует научить детей в школе за одиннадцать лет, тому ли мы учим», рассуждает специалист в сфере образования.
Исправлять ситуацию нужно: дети списывают, поскольку не верят в свои силы. Или же это преподавателям не удалось убедить их в том, что важны собственные рассуждения, а не формальное соответствие сочинения критериям, лишь бы отчитаться о прохождении экзамена.