«Эти нововведения неизбежны»: эксперт комиссии ЕГЭ о допуске по литературе

По ее мнению, важно понимать, что с самого начала это сочинение не рассматривалось как способ прямой проверки знаний, в отличие от ЕГЭ по русскому языку и литературе. Оно призвано раскрыть степень личностной зрелости выпускника, его готовность размышлять над серьезными вопросами жизни, отношений между людьми, своем месте в мире. Это должно происходить, безусловно, с опорой на знания литературы, истории, культуры.