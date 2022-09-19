Энергетики Тюменской области подключили к сетям СНТ, где почти 30 лет не было света

106 домов в садовом некоммерческом товариществе «Маяк» Тюменской области теперь подключены к электрическим сетям. По словам местных дачников, централизованного энергоснабжения здесь не было с самого создания СНТ в 1993 году — свет в домах обеспечивали генераторы.

Специалисты «Россети Тюмень» осуществили строительство 3 воздушных линий 0,4 кВ общей протяженностью 3,5 км с применением самоизолированного провода (СИП). Его использование обеспечивает высокую надежность и безопасность электроснабжения, защиту от несанкционированных подключений и сводит к минимуму возможность хищений энергоресурса. Помимо этого, энергетики произвели установку 106 «интеллектуальных» приборов учета. Стоимость инвестпроекта составила более 9,5 млн рублей. Электроснабжение СНТ организовано через трансформаторную подстанцию от питающего центра 110 кВ «Перевалово», общий объем выделенной мощности — 0,26 МВт. По словам исполняющего обязанности директора филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Сергея Хотненко, запаса мощности трансформаторной подстанции достаточно для подключения оборудования новых потребителей, которые решат построить или купить дом на территории товарищества. Технологическое присоединение к сетям — одна из приоритетных задач крупнейшего электросетевого предприятия Тюменского макрорегиона. Энергокомпания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения Тюменской области. Отметим, что рассчитать необходимую мощность потребления для дома и подать заявку можно самостоятельно на портале электросетевых услуг Портал-ТП.рф.