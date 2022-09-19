Двое жителей Тюмени погибли в загоревшейся бане. Они отравились угарным газом

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на тюменской трассе в районе Заводоуковского городского округа загорелся автомобиль ГАЗель. В результате пожара погибших и пострадавших не было, но автомобиль выгорел на площади восемь квадратных метров.