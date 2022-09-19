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Двое жителей Тюмени погибли в загоревшейся бане. Они отравились угарным газом

19 сентября 08:31
Фото: 1Mi
Двое жителей Тюмени погибли накануне во время пожара в коттеджном поселке Якуши. Тела 50-летней женщины и 49-летнего мужчины спасатели обнаружили в бане во время тушения огня. По предварительной версии, они отравились угарным газом.
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Тюмень

Признаков криминальной смерти нет, сообщили в «Нашему Городу» в СУ СК России по Тюменской области.

На данный момент силовики Тюменского межрайонного следственного отдела выясняют причины произошедшего ЧП. Уже опрошены очевидцы трагедии, родственники погибших. В ближайшее время будут проведены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на тюменской трассе в районе Заводоуковского городского округа загорелся автомобиль ГАЗель. В результате пожара погибших и пострадавших не было, но автомобиль выгорел на площади восемь квадратных метров.

#Новости#Проверка#Баня#Пожар#Тюмень#Погибшие#Якуши#Следственный комитет#Валентина Бурнашева#Общество
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