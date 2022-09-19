Двое жителей Тюмени погибли в загоревшейся бане. Они отравились угарным газом

Признаков криминальной смерти нет, сообщили в «Нашему Городу» в СУ СК России по Тюменской области.
На данный момент силовики Тюменского межрайонного следственного отдела выясняют причины произошедшего ЧП. Уже опрошены очевидцы трагедии, родственники погибших. В ближайшее время будут проведены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на тюменской трассе в районе Заводоуковского городского округа загорелся автомобиль ГАЗель. В результате пожара погибших и пострадавших не было, но автомобиль выгорел на площади восемь квадратных метров.