Директора тюменской организации обвиняют в хищении из бюджета 1 млн рублей

Центральный райсуд областной столицы в понедельник избрал меру пресечения в виде заключения под стражу тюменца Ефима Павеликина. Он работал в ООО «Караван-Авто», его обвиняют в хищении 1 млн рублей, отмечает пресс-служба тюменских судов.

Схему мошенничества удалось раскрыть сотрудникам РУФСБ и УМВД Тюменской области. «Павеликин в рамках исполнения муниципальных контрактов, заключенных между Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта г. Тюмени и подрядчиком, подавал ложные сведения о количестве перевезенных пассажиров льготных категорий»сообщает пресс-служба тюменских судов. Ефим Павеликин останется под стражей до 14 октября. Ранее «Наш город» сообщал, что по этому делу арестовали парикмахера. Она использовала транспортные карты и «делала выручку». Материалы по теме В Тюмени парикмахер обвиняется в мошенничестве с транспортными картами