Директора тюменской организации обвиняют в хищении из бюджета 1 млн рублей

Схему мошенничества удалось раскрыть сотрудникам РУФСБ и УМВД Тюменской области.
«Павеликин в рамках исполнения муниципальных контрактов, заключенных между Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта г. Тюмени и подрядчиком, подавал ложные сведения о количестве перевезенных пассажиров льготных категорий»сообщает пресс-служба тюменских судов.
Ефим Павеликин останется под стражей до 14 октября.
Ранее «Наш город» сообщал, что по этому делу арестовали парикмахера. Она использовала транспортные карты и «делала выручку».