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Директора тюменской организации обвиняют в хищении из бюджета 1 млн рублей

19 сентября 14:50
Фото: 1Mi
Центральный райсуд областной столицы в понедельник избрал меру пресечения в виде заключения под стражу тюменца Ефима Павеликина. Он работал в ООО «Караван-Авто», его обвиняют в хищении 1 млн рублей, отмечает пресс-служба тюменских судов.

Схему мошенничества удалось раскрыть сотрудникам РУФСБ и УМВД Тюменской области.

«Павеликин в рамках исполнения муниципальных контрактов, заключенных между Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта г. Тюмени и подрядчиком, подавал ложные сведения о количестве перевезенных пассажиров льготных категорий»сообщает пресс-служба тюменских судов.

Ефим Павеликин останется под стражей до 14 октября.

Ранее «Наш город» сообщал, что по этому делу арестовали парикмахера. Она использовала транспортные карты и «делала выручку».

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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