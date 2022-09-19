Девизом форума РЭН-2022 станет "Глобальная энергетика в многополярном мире"

В деловую программу форума войдут около 40 деловых мероприятий, объединенных тематическими блоками: "Мировые рынки: сотрудничество для развития"; "Технологический суверенитет и цифровая трансформация"; "Новые решения для топливно-энергетического комплекса"; "Социальная сфера"; "Экология и климат"; "Международные встречи". На форуме состоится вручение двух международных премий. Завершится мероприятие Молодежным днем. Об этом пишет oilcapital.ru.
“Стабильность энергетического обеспечения, налаживание крепких цепочек поставок и поиск новых регионов роста спроса — эти и многие другие вызовы все чаще возникают перед мировым энергетическим сообществом. Международный форум „Российская энергетическая неделя“ снова соберет на своей площадке участников глобального нефтяного рынка, партнеров по электроэнергетической отрасли в СНГ, чтобы дать ответы на актуальные вопросы развития мировой энергетики”, – сообщил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. Он добавил: “На форуме в диалоге с иностранными партнерами будут затронуты перспективы технологического развития, а также климатическая повестка”.
Уже по традиции российские и международные отраслевые представители, работники власти и предприниматели съедутся в Москву для обсуждения широкого круга вопросов глобальной энергетической повестки, анализа текущей ситуации на международных рынках. Стороны поделятся прогнозами на будущее и найдут решения наиболее актуальных задач, стоящих сегодня перед сферой энергетики.
По словам Антона Кобякова, советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета РЭН-2022, для любого развития важный принцип – это сотрудничество стран, особенно сейчас, в условиях глобального международного кризиса. Именно поэтому большую часть программы посвятили вопросам международной повестки.
Как и ранее, на международном форуме РЭН-2022 соберутся представители отрасли, органов власти, бизнес-сообщества, эксперты, готовые к обсуждению актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса и поиску необходимых решений по основным отраслевым вопросам.
Организаторы форума – Фонд Росконгресс, а также Министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы. В роли официального информационного партнера выступает холдинг 1MI.