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Девизом форума РЭН-2022 станет "Глобальная энергетика в многополярном мире"

19 сентября 19:00
Фото: piqsels.com
Пятый международный форум “Российская энергетическая неделя”, который станет юбилейным, пройдет с 12 по 14 октября в Москве (ЦВЗ “Манеж”). “Глобальная энергетика многополярном мире” – девиз мероприятия.

В деловую программу форума войдут около 40 деловых мероприятий, объединенных тематическими блоками: "Мировые рынки: сотрудничество для развития"; "Технологический суверенитет и цифровая трансформация"; "Новые решения для топливно-энергетического комплекса"; "Социальная сфера"; "Экология и климат"; "Международные встречи". На форуме состоится вручение двух международных премий. Завершится мероприятие Молодежным днем. Об этом пишет oilcapital.ru.

“Стабильность энергетического обеспечения, налаживание крепких цепочек поставок и поиск новых регионов роста спроса — эти и многие другие вызовы все чаще возникают перед мировым энергетическим сообществом. Международный форум „Российская энергетическая неделя“ снова соберет на своей площадке участников глобального нефтяного рынка, партнеров по электроэнергетической отрасли в СНГ, чтобы дать ответы на актуальные вопросы развития мировой энергетики”, – сообщил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. Он добавил: “На форуме в диалоге с иностранными партнерами будут затронуты перспективы технологического развития, а также климатическая повестка”.

Уже по традиции российские и международные отраслевые представители, работники власти и предприниматели съедутся в Москву для обсуждения широкого круга вопросов глобальной энергетической повестки, анализа текущей ситуации на международных рынках. Стороны поделятся прогнозами на будущее и найдут решения наиболее актуальных задач, стоящих сегодня перед сферой энергетики.

По словам Антона Кобякова, советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета РЭН-2022, для любого развития важный принцип – это сотрудничество стран, особенно сейчас, в условиях глобального международного кризиса. Именно поэтому большую часть программы посвятили вопросам международной повестки.

Как и ранее, на международном форуме РЭН-2022 соберутся представители отрасли, органов власти, бизнес-сообщества, эксперты, готовые к обсуждению актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса и поиску необходимых решений по основным отраслевым вопросам.

Организаторы форума – Фонд Росконгресс, а также Министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы. В роли официального информационного партнера выступает холдинг 1MI.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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