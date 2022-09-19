Девизом форума РЭН-2022 станет "Глобальная энергетика в многополярном мире"

“Стабильность энергетического обеспечения, налаживание крепких цепочек поставок и поиск новых регионов роста спроса — эти и многие другие вызовы все чаще возникают перед мировым энергетическим сообществом. Международный форум „Российская энергетическая неделя“ снова соберет на своей площадке участников глобального нефтяного рынка, партнеров по электроэнергетической отрасли в СНГ, чтобы дать ответы на актуальные вопросы развития мировой энергетики”, – сообщил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. Он добавил: “На форуме в диалоге с иностранными партнерами будут затронуты перспективы технологического развития, а также климатическая повестка”.