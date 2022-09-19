Аренда автомобиля на свадьбу

Подходящий автомобиль для свадебного кортежа станет не только изящным штрихом к торжеству и отражением статуса будущей семьи, но и станет комфортным способом передвижения гостей.
Mercedes-Benz E-Class
Респектабельность и комфорт даже в самых незначительных деталях.
Пусть день свадьбы будет наполнен приятными впечатлениями и праздничной суетой, пока вы с комфортом расположитесь на кожаных сидениях и сможете уделить время и внимание друг другу, не отвлекаясь на дорогу.
BMW X6
Идеальный вариант для смелых и респектабельных молодоженов, выбирающих свадебные регистрации и резвые поездки на природу по бездорожью.
Благодаря крупным габаритам, машина устойчива в нестабильных условиях дороги, и при этом плавно передвигается по тесным улицам города.
Отреставрированные ретро-автомобили
Открытые кабриолеты вроде Эскалибур Фантом, старые Волги-Газ-21, Cadillac De Ville и другие изящные машины прошлого идеально подходят к концепции ретро-свадьбы.
Появление пары на такой машине перед началом церемонии не только продемонстрирует изысканный вкус молодожёнов, но и станет ярким акцентом в свадебной фотосессии.
Микроавтобусы
В вопросе перевозки многочисленных гостей и родственников по заданному маршруту аренда автобуса становится минимально необходимой — так все участники окажутся в нужном месте вовремя и не потеряются по дороге.
Самыми комфортными в классе микроавтобусов заслуженно считаются Mercedes-Benzsprinter, Mercedes-Benz Viano.
Лимузин
Пик популярности лимузинов вроде Chrysler 300 °C или милых сердцу Lincoln Town Carвыпал на предыдущие годы, однако есть стабильное количество молодожёнов, которые отдают предпочтение именно этому автомобилю.
Лимузин подходит для пар, которые хотят с шумом и яркими эмоциями встретить день своей свадьбы.
В салоне автомобиля этому как нельзя кстати способствуют не только комфортные сидения для пассажиров, но и мини-бар, а также перегородка, отделяющая кабину водителя от остальной части машины.
Мотоцикл
Свадьбы перестали выстраиваться по единому сценарию развития «ЗАГС-прогулка по городу с фотосессией-лимузин-ресторан» –теперь пара спокойно меняет прогулку по городу на церемонию для двоих, фотосессию на урок бачаты, а лимузин — на мотоцикл.Появление молодожёнов на мотоциклах запомнится надолго и участникам, и гостям, ведь в постоянном меняющемся мире впечатления — бесценны, а эффектное появление на резвом Kawasaki или своенравной Yamaha непременно упадёт в общую копилку семейных воспоминаний.Делая упор на эффектность, позаботьтесь о безопасности! Настоятельно рекомендуем вместе с арендой мотоцикла на свадьбу, нанять опытного мотоциклиста/байкера — он в целости и сохранности доставит вас к началу церемонии.
Найти подходящую машину для свадебного торжества не самая простая задача. Event-агентства помогут решить вопрос, ведь они специализируются на подборе автотранспорта и украшении свадебной машины, а также позаботятся о брони на нужные даты. На портале artist.ru представлены event-агентства со всей страны, которые помогут вам оформить праздник мечты.
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