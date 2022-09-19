Аренда автомобиля на свадьбу

Свадьбы перестали выстраиваться по единому сценарию развития «ЗАГС-прогулка по городу с фотосессией-лимузин-ресторан» –теперь пара спокойно меняет прогулку по городу на церемонию для двоих, фотосессию на урок бачаты, а лимузин — на мотоцикл.Появление молодожёнов на мотоциклах запомнится надолго и участникам, и гостям, ведь в постоянном меняющемся мире впечатления — бесценны, а эффектное появление на резвом Kawasaki или своенравной Yamaha непременно упадёт в общую копилку семейных воспоминаний.Делая упор на эффектность, позаботьтесь о безопасности! Настоятельно рекомендуем вместе с арендой мотоцикла на свадьбу, нанять опытного мотоциклиста/байкера — он в целости и сохранности доставит вас к началу церемонии.