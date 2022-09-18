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В Тюменской области за сутки выявили более 1,2 тысячи случаев COVID-19

18 сентября 08:58
Фото: 1Mi
Более 1 тысячи 200 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Тюменской области за минувшие сутки. Днем ранее число заболевших COVID-19 было меньше на 80 человек, сообщили в оперштабе.

Госпитализированы в больницы 13 жителей региона. Всего в медицинских учреждениях развернуто 95 коек. На данный момент 12 из них остаются свободны.

В целом по России зарегистрировано за минувшие сутки 56,7 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. Более 2 тысяч человек госпитализированы, 101 житель страны скончался.

По словам директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, в ближайшее время показатель смертности от COVID-19 в России может вырасти до двухсот случаев в сутки, после чего выйдет на плато. За последние 90 дней летальность от коронавируса в целом по стране увеличилась в 3,5 раза Также Гинцбург предположил в ближайшее время значительный рост числа заболевших, пишет ТАСС.

Напомним, в Тюменской области продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. По данным департамента здравоохранения, в регионе имеется достаточный запас вакцины против COVID-19. В Тюмени желающие могут поставить прививки не только в медицинских учреждениях, но в мобильных центрах вакцинации.

#Новости#COVID-19#Статистика#Тюменская область#Коронавирус#Валентина Бурнашева#Общество
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