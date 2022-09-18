В Тюменской области за сутки выявили более 1,2 тысячи случаев COVID-19

Госпитализированы в больницы 13 жителей региона. Всего в медицинских учреждениях развернуто 95 коек. На данный момент 12 из них остаются свободны.
В целом по России зарегистрировано за минувшие сутки 56,7 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. Более 2 тысяч человек госпитализированы, 101 житель страны скончался.
По словам директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, в ближайшее время показатель смертности от COVID-19 в России может вырасти до двухсот случаев в сутки, после чего выйдет на плато. За последние 90 дней летальность от коронавируса в целом по стране увеличилась в 3,5 раза Также Гинцбург предположил в ближайшее время значительный рост числа заболевших, пишет ТАСС.
Напомним, в Тюменской области продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. По данным департамента здравоохранения, в регионе имеется достаточный запас вакцины против COVID-19. В Тюмени желающие могут поставить прививки не только в медицинских учреждениях, но в мобильных центрах вакцинации.