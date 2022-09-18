В Тюменской области за сутки выявили более 1,2 тысячи случаев COVID-19

По словам директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, в ближайшее время показатель смертности от COVID-19 в России может вырасти до двухсот случаев в сутки, после чего выйдет на плато. За последние 90 дней летальность от коронавируса в целом по стране увеличилась в 3,5 раза Также Гинцбург предположил в ближайшее время значительный рост числа заболевших, пишет ТАСС.