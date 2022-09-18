В Тюмени неизвестный напал на женщину в подъезде и скрылся

«Заходила в подъезд. Слышу кто-то бежит, дальше иду не обращая внимания. И в этот момент подбежал мужчина невысокого роста в синей куртке и черных джинсах, ударил по голове и убежал», написала тюменка в сообществе ЧС Тюмень.