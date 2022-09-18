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В Тюмени неизвестный напал на женщину в подъезде и скрылся

18 сентября 05:55
Фото: 1Mi
В Тюмени неизвестный напал на женщину в подъезде жилого дома. Инцидент произошел в многоэтажке на улице Мельникайте, 127/3. По словам пострадавшей, мужчина ударил ее каким-то предметом по голове и убежал.
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Тюмень

«Заходила в подъезд. Слышу кто-то бежит, дальше иду не обращая внимания. И в этот момент подбежал мужчина невысокого роста в синей куртке и черных джинсах, ударил по голове и убежал», написала тюменка в сообществе ЧС Тюмень.

В комментариях к посту автора подписчики группы посоветовали пострадавшей обратиться в полицию, а также проверить запись с камер видеонаблюдения на улице и в подъезде, если они имеются.

«Ну все, осень пришла. Неадекватов стало в разы больше на улицах. Пора покупать каски», отметили горожане.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени сообщали о появлении неадекватного мужчины в районе Дома Печати. Молодой человек прямо на глазах у прохожих занимался самоудовлетворением.

#Новости#Тюмень#Нападение#ЧП#Валентина Бурнашева#Общество
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