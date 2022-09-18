В Тюмени неизвестный напал на женщину в подъезде и скрылся

«Заходила в подъезд. Слышу кто-то бежит, дальше иду не обращая внимания. И в этот момент подбежал мужчина невысокого роста в синей куртке и черных джинсах, ударил по голове и убежал», написала тюменка в сообществе ЧС Тюмень.
В комментариях к посту автора подписчики группы посоветовали пострадавшей обратиться в полицию, а также проверить запись с камер видеонаблюдения на улице и в подъезде, если они имеются.
«Ну все, осень пришла. Неадекватов стало в разы больше на улицах. Пора покупать каски», отметили горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени сообщали о появлении неадекватного мужчины в районе Дома Печати. Молодой человек прямо на глазах у прохожих занимался самоудовлетворением.