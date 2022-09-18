В Тюмени неизвестные похитили крышку канализационного колодца

«Похитители утащили практически все крышки люков из двора», написал автор фотографии.
В компании Росводоканал Тюмень «Нашему Городу» рассказали, что на данный момент колодец закрыт. Специалисты выехали на место происшествия сразу после того, как поступило сообщение от жителей.
«Среди открытых колодцев был один канализации и колодцы теплосетей. Дополнительно ещё раз напоминаем жителям, что если увидели открытый люк, необходимо сообщить в водоканал по телефону: 540-940 или оставить информацию на сайте „Росводоканал Тюмень“ на главной странице есть раздел „увидел открытый люк — сообщи“. Учитывая, что открытый люк представляет опасность для жизни и здоровья людей, реагируем на подобные обращения незамедлительно», заверили в компании.
Ранее «Наш Город» писал, в Ярковском районе местный житель украл крышку водораспределительного колодца, стоимостью порядка 9 тысяч рублей. Мужчина планировал сдать ее в пункт приема металлов.