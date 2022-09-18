В Тюмени неизвестные похитили крышку канализационного колодца

«Среди открытых колодцев был один канализации и колодцы теплосетей. Дополнительно ещё раз напоминаем жителям, что если увидели открытый люк, необходимо сообщить в водоканал по телефону: 540-940 или оставить информацию на сайте „Росводоканал Тюмень“ на главной странице есть раздел „увидел открытый люк — сообщи“. Учитывая, что открытый люк представляет опасность для жизни и здоровья людей, реагируем на подобные обращения незамедлительно», заверили в компании.