В Тобольске сгорел частный дом

«Слышен был сильный треск, как будто шифер с крыши трещал. Долго горело», сообщили очевидцы.
По словам горожан, возгорания в данном доме случаются уже не в первый раз. Ранее пожар там произошел несколько лет назад.
«На улице Банный Лог каждый второй дом нежилой, брошенный хозяевами. Приют для маргиналов», отметила Анна П.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ярковском районе будут судить местного жителя, по вине которого в мае этого года в деревне Бачелино сгорело около сотни домов. Виновник пожара незаконно подвел к своему дому электричество. Из-за нарушения правил безопасности в его доме загорелась проводка. Позже огонь перекинулся на другие строения.