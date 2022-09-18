В Тобольске сгорел частный дом

Ранее «Наш Город» писал, что в Ярковском районе будут судить местного жителя, по вине которого в мае этого года в деревне Бачелино сгорело около сотни домов. Виновник пожара незаконно подвел к своему дому электричество. Из-за нарушения правил безопасности в его доме загорелась проводка. Позже огонь перекинулся на другие строения.