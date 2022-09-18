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В Тобольске сгорел частный дом

18 сентября 11:37
Фото: 1Mi
Серьезный пожар произошел сегодня ночью в Тобольске. На улице Банный лог сгорел частный нежилой дом. О пострадавших информации нет. Видеоролик с полыхающим зданием опубликовали местные жители в социальных сетях.

«Слышен был сильный треск, как будто шифер с крыши трещал. Долго горело», сообщили очевидцы.

По словам горожан, возгорания в данном доме случаются уже не в первый раз. Ранее пожар там произошел несколько лет назад.

«На улице Банный Лог каждый второй дом нежилой, брошенный хозяевами. Приют для маргиналов», отметила Анна П.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ярковском районе будут судить местного жителя, по вине которого в мае этого года в деревне Бачелино сгорело около сотни домов. Виновник пожара незаконно подвел к своему дому электричество. Из-за нарушения правил безопасности в его доме загорелась проводка. Позже огонь перекинулся на другие строения.

#Новости#Частный дом#Пожар#Тюменская область#Тобольск#Валентина Бурнашева#Общество
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