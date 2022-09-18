Тюменцы после клещевого энцефалита проходят реабилитацию в «Градостроителе»

«Я приехала сюда в тяжелом состоянии, сейчас ощущаю себя намного лучше. Полезны были и занятия для моторики, и физиопроцедуры. ЛФК, инструкторы помогли укрепить мышцы. Заново научилась ходить. Мое желание, профессионализм и старание персонала дали мне возможность вернуться к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, буду стремиться к тому, чтобы полноценно вести привычный для меня образ жизни», поделилась своей историей одна из пациенток.