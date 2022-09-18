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Тюменцы после клещевого энцефалита проходят реабилитацию в «Градостроителе»

18 сентября 12:08
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
В тюменском лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» проводят медицинское восстановление пациентов, перенесших клещевой энцефалит. С пациентами работают медицинские специалисты самого разного профиля, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Последствия, который вызывает вирус, могут вызвать функциональные нарушения, паралич или даже смерть. В «Градостроителе» научились работать даже с теми пациентами, которые переболели клещевым энцефалитом в тяжелой форме. Попадают они сюда уже после того, как завершен основной этап лечения.

Больного осматривают специалисты мультидисциплинарной реабилитационной команды: невролог, врач ЛФК, физиотерапевт, специалисты — инструктор ЛФК, психолог, эрготерапевт. Совместно они принимают разрабатывают программу реабилитации.

«Я приехала сюда в тяжелом состоянии, сейчас ощущаю себя намного лучше. Полезны были и занятия для моторики, и физиопроцедуры. ЛФК, инструкторы помогли укрепить мышцы. Заново научилась ходить. Мое желание, профессионализм и старание персонала дали мне возможность вернуться к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, буду стремиться к тому, чтобы полноценно вести привычный для меня образ жизни», поделилась своей историей одна из пациенток.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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