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Тюменские автоинспекторы усилят контроль на федеральных трассах

18 сентября 12:23
Фото: сайт правительства Тюменской области
В предстоящие выходные Тюменская ГИБДД усиливает контроль на федеральных автодорогах области для проведения мероприятия «Трасса», которое проводится в связи с увеличением числа ДТП, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, сотрудники дорожного надзора вместе с представителями дорожных служб обследуют места проведения дорожных работ на федеральных автодорогах. Будут оцениваться правильность и полнота выставления дорожных знаков и других средств организации дорожного движения, предупреждающих водителей о дорожном ремонте и реконструкции магистралей.

В целом в этом году аварийность на пяти федеральных автодорогах Тюменской области снижается, произошло 178 ДТП, погибли 33 человека, 266 ранены. Вызывает тревогу аварийная обстановка на автодорогах Екатеринбург-Тюмень и Тюмень-Омск, где растет число раненых и погибших соответственно.

ГИБДД призывает водителей сбавить скорость на трассах, четко соблюдать требования дорожных знаков, минимизировать ночные поездки, особенно с детьми, в обязательном порядке соблюдать правила перевозки детей в автомобилях и чаще отдыхать, если в поездке участвуют дети.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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