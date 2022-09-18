Тюменские автоинспекторы усилят контроль на федеральных трассах

Кроме того, сотрудники дорожного надзора вместе с представителями дорожных служб обследуют места проведения дорожных работ на федеральных автодорогах. Будут оцениваться правильность и полнота выставления дорожных знаков и других средств организации дорожного движения, предупреждающих водителей о дорожном ремонте и реконструкции магистралей.
В целом в этом году аварийность на пяти федеральных автодорогах Тюменской области снижается, произошло 178 ДТП, погибли 33 человека, 266 ранены. Вызывает тревогу аварийная обстановка на автодорогах Екатеринбург-Тюмень и Тюмень-Омск, где растет число раненых и погибших соответственно.
ГИБДД призывает водителей сбавить скорость на трассах, четко соблюдать требования дорожных знаков, минимизировать ночные поездки, особенно с детьми, в обязательном порядке соблюдать правила перевозки детей в автомобилях и чаще отдыхать, если в поездке участвуют дети.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.