Топ-3 недели: чиновника задержали за взятки, скандал в Тобольске и переезд Бережного

Александр Сухомяткин в 2007-м году занимал должность заместителя главы Калининского округа, в 2017 она возглавил управу ВАО, а в этом году его перевели на должность руководителя управы КАО.
Следствие установило, что на своей прошлой должности, с ноября 2021 года по июнь текущего года он получал от директора компании «Перестрой — КА» стройматериалы, за что помогал ему в гарантированном заключении контракта со службой заказчика Восточного округа.
При подсчете выяснилось, что сумма «подарков» составила около 2 миллионов рублей.
Теперь, по решению суда, Сухомяткин будет находиться под домашним арестом до 14 ноября, на время, пока идет разбирательство в материалах дела.
Прокуратурой были выявлены некоторые несоответствия в арт-объекте «Тобольск — первая столица Сибири», поэтому необходимо было вынести представление на их устранение.
Исполняющий обязанности Тобольского межрайонного прокурора Денис Игоревич Коратаев сообщил «Нашему городу», что в ходе проверки обнаружились несоответствия в арт-объекте, который был согласован с Историческим Советом Тобольска. А потому прокуратуры вынесла Афанасьеву представление.
По данным нашего источника, инсталляция — «Тобольск-первая столица Сибири», была создана и установлена в рамках договора между МАУ «Архитектура и градостроительство» и АО «Мостострой-11».
Стоит отметить, что на момент проведения проверки, МАФ, о котором идет речь, был накрыт коробом и не использовался по назначению.
14 сентября на заседании, в ходе которого планировалось оглашение новой коллегии присяжных по делу Виталия Бережного, судья Наталья Жукова сообщила, что хочет добровольно снять себя с этого дела, чем удивила адвокатов подсудимого.
Также сторона заявителя на это заседании подала ходатайство об изменении территориальной подсудности. Скорее всего дело Бережного теперь будет рассматриваться в Москве.
В этом случае родственники подсудимого не будут присутствовать на заседаниях, так как не могут позволить себе такую дорогостоящую поездку.
А защитники бережного опасаются, что его переезд в другое СИЗО может закончиться известием о прекращении уголовного дела на основании смерти подсудимого.