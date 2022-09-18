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Топ-3 недели: чиновника задержали за взятки, скандал в Тобольске и переезд Бережного

18 сентября 15:30
Фото: «НашГород»
В Тюмени арестовали бывшего руководителя управы Калининского и Восточного округов города Александра Сухомяткина. Его обвиняют в коррупции. Он брал взятки от подрядчика, содействуя ему в получении госконтрактов. Платили ему за такую «помощь» стройматериалами, общая стоимость которых составила около 2 млн рублей.

Тюменский чиновник задержан за взятку стройматериалами на 2 млн рублей

Александр Сухомяткин в 2007-м году занимал должность заместителя главы Калининского округа, в 2017 она возглавил управу ВАО, а в этом году его перевели на должность руководителя управы КАО.

Следствие установило, что на своей прошлой должности, с ноября 2021 года по июнь текущего года он получал от директора компании «Перестрой — КА» стройматериалы, за что помогал ему в гарантированном заключении контракта со службой заказчика Восточного округа.

При подсчете выяснилось, что сумма «подарков» составила около 2 миллионов рублей.

Теперь, по решению суда, Сухомяткин будет находиться под домашним арестом до 14 ноября, на время, пока идет разбирательство в материалах дела.

Экс-главу управы Калининского округа будут судить за коррупцию
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Прокуратура вынесла представление главе Тобольска Максиму Афанасьеву

Прокуратурой были выявлены некоторые несоответствия в арт-объекте «Тобольск — первая столица Сибири», поэтому необходимо было вынести представление на их устранение.

Исполняющий обязанности Тобольского межрайонного прокурора Денис Игоревич Коратаев сообщил «Нашему городу», что в ходе проверки обнаружились несоответствия в арт-объекте, который был согласован с Историческим Советом Тобольска. А потому прокуратуры вынесла Афанасьеву представление.

По данным нашего источника, инсталляция — «Тобольск-первая столица Сибири», была создана и установлена в рамках договора между МАУ «Архитектура и градостроительство» и АО «Мостострой-11».

Стоит отметить, что на момент проведения проверки, МАФ, о котором идет речь, был накрыт коробом и не использовался по назначению.

В Тобольске прокуратура вынесла представление Максиму Афанасьеву
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Судья по делу Бережного объявила о самоотводе, а дело теперь будут рассматривать в другом регионе

14 сентября на заседании, в ходе которого планировалось оглашение новой коллегии присяжных по делу Виталия Бережного, судья Наталья Жукова сообщила, что хочет добровольно снять себя с этого дела, чем удивила адвокатов подсудимого.

Также сторона заявителя на это заседании подала ходатайство об изменении территориальной подсудности. Скорее всего дело Бережного теперь будет рассматриваться в Москве.

В этом случае родственники подсудимого не будут присутствовать на заседаниях, так как не могут позволить себе такую дорогостоящую поездку.

Что на самом деле произошло в суде с делом Виталия Бережного
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А защитники бережного опасаются, что его переезд в другое СИЗО может закончиться известием о прекращении уголовного дела на основании смерти подсудимого.

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#Аналитика#Александр Сухомяткин#Взятки#Управа Калининского округа#Уголовное дело#Убийство#Тобольск#Суд#Алена Патрушева
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