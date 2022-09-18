По вине нетрезвой тюменки произошла массовая авария

На улице Ленина по вине нетрезвой водительницы произошла авария. 27-летняя девушка, управляющая одного из городских баров, на автомобиле BMW врезалась в Niva, водитель которой, в свою очередь, еще в один автомобиль. Алкотестер показал 0,95 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водительница пояснила, что возвращалась с работы домой.
Еще одну нетрезвую женщину за рулем задержали на улице Мельникайте. 38-летняя водительница на каршегинговом автомобиле Kia ехала от подруги домой. Показания алкотестера составили 1,3 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
На улице Московский тракт поймали 28-летнюю нетрезвую водительницу на Chevrolet Aveo. Девушка также возвращалась домой из гостей.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на 93-м километре автодороги Тюмень — Омск произошла смертельная авария. Водитель фуры врезался в колонну автомобилей. От удара кабина большегруза загорелась, водитель погиб.