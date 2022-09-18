nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

По вине нетрезвой тюменки произошла массовая авария

18 сентября 04:40
Фото: ГИБДД Тюменской области
Семнадцать водителей в состоянии алкогольного опьянения поймали сегодня ночью на тюменских дорогах сотрудники ГИБДД. В числе задержанных — четыре представительницы прекрасного пола.
Сюжет
Тюмень

На улице Ленина по вине нетрезвой водительницы произошла авария. 27-летняя девушка, управляющая одного из городских баров, на автомобиле BMW врезалась в Niva, водитель которой, в свою очередь, еще в один автомобиль. Алкотестер показал 0,95 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водительница пояснила, что возвращалась с работы домой.

Еще одну нетрезвую женщину за рулем задержали на улице Мельникайте. 38-летняя водительница на каршегинговом автомобиле Kia ехала от подруги домой. Показания алкотестера составили 1,3 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На улице Московский тракт поймали 28-летнюю нетрезвую водительницу на Chevrolet Aveo. Девушка также возвращалась домой из гостей.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на 93-м километре автодороги Тюмень — Омск произошла смертельная авария. Водитель фуры врезался в колонну автомобилей. От удара кабина большегруза загорелась, водитель погиб.

#Новости#Нетрезвые водители#Тюмень#ДТП#ГИБДД#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25