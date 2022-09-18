По вине нетрезвой тюменки произошла массовая авария

На улице Ленина по вине нетрезвой водительницы произошла авария. 27-летняя девушка, управляющая одного из городских баров, на автомобиле BMW врезалась в Niva, водитель которой, в свою очередь, еще в один автомобиль. Алкотестер показал 0,95 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водительница пояснила, что возвращалась с работы домой.