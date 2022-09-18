Около 8 тысяч тюменцев накануне устроили забеги в центре города

Весте с горожанами по улицам областной столицы пробежал и глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
«Кросс нации» — праздник, который объединяет всех любителей спорта. Около восьми тысяч человек отправили заявки, думаю, что это самый лучший показатель и подтверждение тому, что Тюмень — это спортивный город», отметил Руслан Кухарук.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы скептически отнеслись к проведению забегов в центре города. Горожане отметили, что спортивное мероприятие можно было провести в парке или на стадионе.