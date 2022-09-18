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Около 8 тысяч тюменцев накануне устроили забеги в центре города

18 сентября 04:03
Фото: Тюмень-наш дом
Порядка 8 тысяч жителей Тюмени вышли накануне на старт в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации». Участие в спортивном мероприятии приняли, в том числе, студенты, школьники и дошкольники. Для спортсменов были организованы дистанции в 400 метров, 1 километр, 3 километра, 4 километра, 6 километров и 8 километров.
Сюжет
Тюмень

Весте с горожанами по улицам областной столицы пробежал и глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

«Кросс нации» — праздник, который объединяет всех любителей спорта. Около восьми тысяч человек отправили заявки, думаю, что это самый лучший показатель и подтверждение тому, что Тюмень — это спортивный город», отметил Руслан Кухарук.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы скептически отнеслись к проведению забегов в центре города. Горожане отметили, что спортивное мероприятие можно было провести в парке или на стадионе.

#Новости#Тюмень#Спорт#Руслан Кухарук#Кросс наций#Валентина Бурнашева#Общество
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