Около 8 тысяч тюменцев накануне устроили забеги в центре города

Порядка 8 тысяч жителей Тюмени вышли накануне на старт в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации». Участие в спортивном мероприятии приняли, в том числе, студенты, школьники и дошкольники. Для спортсменов были организованы дистанции в 400 метров, 1 километр, 3 километра, 4 километра, 6 километров и 8 километров.

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