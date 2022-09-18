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На Украине погиб выпускник ТВВИКУ. В конце июля ему исполнился 31 год

18 сентября 11:04
Фото: 1Mi
Выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала А. И. Прошлякова погиб во время спецоперации на Украине в ходе выполнения боевого задания. О смерти офицера стало известно в начале сентября, хотя трагедия произошла 23 августа. Военному 30 июля исполнился 31 год.
Сюжет
Тюмень

По данным сообщества VK «На земле косихинской — районная газета», Иван родился в Косихинском районе Алтайского края. После окончания девяти классов поступил в училище на специальность повар-кондитер.

В 2009 году он был призван на военную служба в Хабаровские ВВС. В 2011 году Иван поступил в ТВВИКУ, а в 2014 году в звании прапорщика распределился в Уссурийскую мотострелковую дивизию. Там он служил по контракту помощником командира роты.

В этом году он отправился на Украину для участия в спецоперации. Ивана Крутия наградили посмертно Орденом Мужества.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Ярковском районе простились 25-летним выпускником ТВВИКУ Денисом Волоховым, погибшим на Украине.

#Новости#Тюмень#Погибшие#ТВВИКУ#Украина#Валентина Бурнашева#Общество
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