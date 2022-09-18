На Украине погиб выпускник ТВВИКУ. В конце июля ему исполнился 31 год

По данным сообщества VK «На земле косихинской — районная газета», Иван родился в Косихинском районе Алтайского края. После окончания девяти классов поступил в училище на специальность повар-кондитер.
В 2009 году он был призван на военную служба в Хабаровские ВВС. В 2011 году Иван поступил в ТВВИКУ, а в 2014 году в звании прапорщика распределился в Уссурийскую мотострелковую дивизию. Там он служил по контракту помощником командира роты.
В этом году он отправился на Украину для участия в спецоперации. Ивана Крутия наградили посмертно Орденом Мужества.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Ярковском районе простились 25-летним выпускником ТВВИКУ Денисом Волоховым, погибшим на Украине.