Александр Моор принял участие в церемонии награждения победителей лыжных гонок

Во второй день чемпионата, 17 сентября, за мужскими и женскими спринтерскими гонками на лыжероллерах классическим стилем в числе других болельщиков следил Александр Моор.
Как отметил глава Тюменской области, проведение таких серьезных спортивных турниров всероссийского уровня — ответственная и приятная миссия для нашего региона.
В тюменском Чемпионате России участвуют 245 спортсменов из 36 регионов страны. Тюменскую область представляют 32 лыжника, в том числе олимпийские чемпионы Денис Спицов и Татьяна Сорина, а также призер Олимпийских игр Иван Якимушкин.
«Прелесть лыжных гонок, особенно спринта, в том, что результатов ждут от лидеров, но бывает, что „выстреливают“ молодые таланты. Это хороший пример для подрастающего поколения. У нас есть множество молодых и сильных ребят и девчат, которые составляют серьезную конкуренцию признанным мастерам. Это говорит о том, что лыжные гонки активно развиваются в России и Тюменской области», подчеркнул губернатор.
Отметим, одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.