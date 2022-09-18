nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Александр Моор принял участие в церемонии награждения победителей лыжных гонок

18 сентября 05:16
Фото: пресс-службой губернатора Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в церемонии награждения победителей и призеров чемпионата России по лыжным гонкам. Соревнования по спринту среди мужчин и женщин в течение двух дней проходили в «Жемчужине Сибири», сообщает пресс-служба главы региона.

Во второй день чемпионата, 17 сентября, за мужскими и женскими спринтерскими гонками на лыжероллерах классическим стилем в числе других болельщиков следил Александр Моор.

Как отметил глава Тюменской области, проведение таких серьезных спортивных турниров всероссийского уровня — ответственная и приятная миссия для нашего региона.

В тюменском Чемпионате России участвуют 245 спортсменов из 36 регионов страны. Тюменскую область представляют 32 лыжника, в том числе олимпийские чемпионы Денис Спицов и Татьяна Сорина, а также призер Олимпийских игр Иван Якимушкин.

«Прелесть лыжных гонок, особенно спринта, в том, что результатов ждут от лидеров, но бывает, что „выстреливают“ молодые таланты. Это хороший пример для подрастающего поколения. У нас есть множество молодых и сильных ребят и девчат, которые составляют серьезную конкуренцию признанным мастерам. Это говорит о том, что лыжные гонки активно развиваются в России и Тюменской области», подчеркнул губернатор.

Отметим, одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25