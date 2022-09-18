Александр Моор принял участие в церемонии награждения победителей лыжных гонок

«Прелесть лыжных гонок, особенно спринта, в том, что результатов ждут от лидеров, но бывает, что „выстреливают“ молодые таланты. Это хороший пример для подрастающего поколения. У нас есть множество молодых и сильных ребят и девчат, которые составляют серьезную конкуренцию признанным мастерам. Это говорит о том, что лыжные гонки активно развиваются в России и Тюменской области», подчеркнул губернатор.