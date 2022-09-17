Жителей села в Тюменской области терроризирует стадо коров

«Жителей села Ворогушино терроризируют коровы, расхаживающих бандой по огородам. Они съедают и топчут то, что еще не собрали», пожаловались местные жители.
В комментариях под постом селян тоболяки отметили, что для того, чтобы животные не заходили на дачные участки, нужно огораживать их забором. Также посоветовали пострадавшим огородникам оставить пару раз хозяев без молока, то есть подоить всех коров.
Нашлись и те, кто с юмором отнесся к данной ситуации.
«Это мясо. Чего теряетесь. В ограду всех. Сделайте шашлык, угостите главу района и вопрос решится сам собой», пошутили тоболяки.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Ишима пожаловались на бродячих собак. По словам горожан, животные собираются в стаи и ведут себя весьма агрессивно по отношению к людям.