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Жителей села в Тюменской области терроризирует стадо коров

17 сентября 04:35
Фото: 1Mi
Жителей тобольского села терроризирует стадо коров. Животные без присмотра разгуливают по улицам села Ворогушино, забираются в чужие огороды и едят урожай. По словам селян, с просьбой заняться данной проблемой они уже обращались в поселковую администрацию, однако управу на хозяев стада до сих пор не нашли.

«Жителей села Ворогушино терроризируют коровы, расхаживающих бандой по огородам. Они съедают и топчут то, что еще не собрали», пожаловались местные жители.

В комментариях под постом селян тоболяки отметили, что для того, чтобы животные не заходили на дачные участки, нужно огораживать их забором. Также посоветовали пострадавшим огородникам оставить пару раз хозяев без молока, то есть подоить всех коров.

Нашлись и те, кто с юмором отнесся к данной ситуации.

«Это мясо. Чего теряетесь. В ограду всех. Сделайте шашлык, угостите главу района и вопрос решится сам собой», пошутили тоболяки.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Ишима пожаловались на бродячих собак. По словам горожан, животные собираются в стаи и ведут себя весьма агрессивно по отношению к людям.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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