В Тюменской Слободе поймали несовершеннолетнего мотоциклиста

Как выяснилось, школьнику транспортное средство дал его друг. На юного тюменца составлен административный протокол, также административный материал направлен в подразделение по делам несовершеннолетних. Мотоцикл эвакуирован на спецстоянку.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в селе Нижняя Тавда инспекторы ГИБДД задержали двух несовершеннолетних близнецов, разъезжающих на мотоцикле по улицам села. Как выяснилось, школьники, воспользовавшись отсутствием родителей, взяли транспортное средство без разрешения.