В Тюменской Слободе поймали несовершеннолетнего мотоциклиста

15-летнего подростка на мотоцикле без прав поймали сегодня инспекторы ГИБДД в Тюменской Слободе. На юного тюменца, разъезжающего по дорогам микрорайона на мотоцикле, в полицию уже не раз поступали жалобы от местных жителей.

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