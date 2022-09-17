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В Тюменской Слободе поймали несовершеннолетнего мотоциклиста

17 сентября 12:07
Фото: 1Mi
15-летнего подростка на мотоцикле без прав поймали сегодня инспекторы ГИБДД в Тюменской Слободе. На юного тюменца, разъезжающего по дорогам микрорайона на мотоцикле, в полицию уже не раз поступали жалобы от местных жителей.
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Тюмень

Как выяснилось, школьнику транспортное средство дал его друг. На юного тюменца составлен административный протокол, также административный материал направлен в подразделение по делам несовершеннолетних. Мотоцикл эвакуирован на спецстоянку.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в селе Нижняя Тавда инспекторы ГИБДД задержали двух несовершеннолетних близнецов, разъезжающих на мотоцикле по улицам села. Как выяснилось, школьники, воспользовавшись отсутствием родителей, взяли транспортное средство без разрешения.

#Новости#Тюмень#ГИБДД#Мотоциклы#Подростки#Валентина Бурнашева#Общество
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