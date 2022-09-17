В Тюменской области в несколько раз сократилось число лесных пожаров

По словам главы региона, для борьбы с лесными и природными пожарами в этом году дополнительно было приобретено 38 единиц техники и 459 единиц противопожарного оборудования. Кроме того, на 20% стал больше штат пожарных десантников.
Также Александр Моор отметил, что в этом году с целью компенсировать ущерб лесным насаждениям, в регионе пройдут работы по восстановлению порядка семи тысяч гектаров леса.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце августа в Ишимском районе в течение двух суток действовал ландшафтный пожар. Огнем была охвачена территории общей площадью 18 тысяч квадратных метров.