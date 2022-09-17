В Тюменской области в несколько раз сократилось число лесных пожаров

В Тюменской области в этом году число лесных пожаров сократилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Территория, пострадавшая от огня, уменьшилась в двенадцать раз. Об этом заявил сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор.

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