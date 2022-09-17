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В Тюменской области в несколько раз сократилось число лесных пожаров

17 сентября 11:54
Фото: 1Mi
В Тюменской области в этом году число лесных пожаров сократилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Территория, пострадавшая от огня, уменьшилась в двенадцать раз. Об этом заявил сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, для борьбы с лесными и природными пожарами в этом году дополнительно было приобретено 38 единиц техники и 459 единиц противопожарного оборудования. Кроме того, на 20% стал больше штат пожарных десантников.

Также Александр Моор отметил, что в этом году с целью компенсировать ущерб лесным насаждениям, в регионе пройдут работы по восстановлению порядка семи тысяч гектаров леса.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце августа в Ишимском районе в течение двух суток действовал ландшафтный пожар. Огнем была охвачена территории общей площадью 18 тысяч квадратных метров.

#Новости#Лесные пожары#Тюменская область#Александр Моор#Валентина Бурнашева#Общество
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