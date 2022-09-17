В Тюмени неизвестные запустили салют с балкона многоэтажного дома

«Супер-разум, проживающий в доме около рынка Михайловский, из окна пускал салют», отметил автор видео.
Развлечения тюменцев горожан возмутили. Подписчики группы отметили, что запуск фейерверка с балкона жилого дома является нарушением правил пожарной безопасности.
«А если на балкон кому-то залетит, то пожар будет. Вообще уже давно пора запретить эти игрушки в свободной продаже! Салютами должны заниматься только профессионалы», подчеркнули тюменцы.
Напомним, запуск фейерверков в Тюмени официально разрешен на нескольких площадках. Главное условие — отсутствие деревьев, линий электропередач и других препятствий, удаленность от жилых зданий на расстояние не менее 50 метров.
Нарушение правил пожарной безопасности во время запуска фейерверков грозит штрафами до 5 тысяч рублей, а в случае причинения тяжелого вреда здоровью человека или порчи имущества в крупном размере — лишением свободы.