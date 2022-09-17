В субботу в Тюмени усилится ветер

Днём потеплеет до + 18 градусов, существенных осадков в городе не ожидается. Скорость южного ветра повысится до 5-10 метров в секунду. Возможны порывы до 12 м/с ближе к 08:00. Влажность около 46%.
До + 20 градусов обещают синоптики 18 сентября. Днём возможны порывы ветра до 12 м/с, но вечером 2-5 метров в секунду. Осадков в воскресенье не ожидается, атмосферное давление в пределах нормы.
В понедельник столбики термометра поднимутся до + 20 градусов. Южный ветер частично разгонит облака, его скорость составит 2-3 метро в секунду. Дождей в областной столице не ожидается.
На следующей неделе возможно потепление до + 26, небольшой дождь ожидается в четверг (выпадет до 0,9 мм осадков).