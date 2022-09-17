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В субботу в Тюмени усилится ветер

17 сентября 01:02
Фото: 1Mi
В субботу в Тюмени усилится ветер, весь день ожидается пасмурная погода, сообщает Гисметео.

Днём потеплеет до + 18 градусов, существенных осадков в городе не ожидается. Скорость южного ветра повысится до 5-10 метров в секунду. Возможны порывы до 12 м/с ближе к 08:00. Влажность около 46%.

До + 20 градусов обещают синоптики 18 сентября. Днём возможны порывы ветра до 12 м/с, но вечером 2-5 метров в секунду. Осадков в воскресенье не ожидается, атмосферное давление в пределах нормы.

В понедельник столбики термометра поднимутся до + 20 градусов. Южный ветер частично разгонит облака, его скорость составит 2-3 метро в секунду. Дождей в областной столице не ожидается.

На следующей неделе возможно потепление до + 26, небольшой дождь ожидается в четверг (выпадет до 0,9 мм осадков).

#Новости#Александр Мязин#Общество
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