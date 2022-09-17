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Тюменцы раскритиковали идею проведения «Кросса наций» в центре города

17 сентября 05:33
Фото: Администрация Тюмени
Жители Тюмени раскритиковали идею проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации» в центре города. Горожане отметили, что в областной столице имеется немало парков и стадионов для проведения спортивных мероприятий и перекрывать в субботний день центральные улицы является не лучшей идеей.
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Тюмень

«В городе три парка, где можно устроить и кросс, и забег. Но нет! Надо отбить суставы по асфальту и всем создать помехи в день субботний. Надо город перекрыть ради десятка-другого человек, чтобы в пробках стояли тысячи других. Кто-то явно для „галочки“ старается», возмутились тюменцы.

Напомним, Всероссийский день бега «Кросс нации» стартовал сегодня в восемь часов утра Тюмени. В связи с проведением мероприятия в областной столице до 15:30 приостановлено автомобильное движение по центральным улицам города. Частично перекрыты улицы Первомайская, Орджоникидзе, Володарского, Хохрякова, 8 Марта, Советская и Водопроводная.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в Тобольске состоялся полумарафон, из-за которого перекрыли центральные проезды в городе. Тоболяки проведение забегов также раскритиковали из-за возникших неудобств.

#Новости#Перекрытие дороги#Тюмень#Кросс наций#Валентина Бурнашева#Общество
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