Тюменцы раскритиковали идею проведения «Кросса наций» в центре города

«В городе три парка, где можно устроить и кросс, и забег. Но нет! Надо отбить суставы по асфальту и всем создать помехи в день субботний. Надо город перекрыть ради десятка-другого человек, чтобы в пробках стояли тысячи других. Кто-то явно для „галочки“ старается», возмутились тюменцы.