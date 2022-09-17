Тюменцы раскритиковали идею проведения «Кросса наций» в центре города

«В городе три парка, где можно устроить и кросс, и забег. Но нет! Надо отбить суставы по асфальту и всем создать помехи в день субботний. Надо город перекрыть ради десятка-другого человек, чтобы в пробках стояли тысячи других. Кто-то явно для „галочки“ старается», возмутились тюменцы.
Напомним, Всероссийский день бега «Кросс нации» стартовал сегодня в восемь часов утра Тюмени. В связи с проведением мероприятия в областной столице до 15:30 приостановлено автомобильное движение по центральным улицам города. Частично перекрыты улицы Первомайская, Орджоникидзе, Володарского, Хохрякова, 8 Марта, Советская и Водопроводная.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в Тобольске состоялся полумарафон, из-за которого перекрыли центральные проезды в городе. Тоболяки проведение забегов также раскритиковали из-за возникших неудобств.