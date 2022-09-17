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Тюменские врачи приняли участие в съезде детских кардиохирургов

17 сентября 12:23
Фото: пресс-служба правительства Тюменской области
Врачи тюменской областной клинической больницы № 1 приняли участие в Первом Всероссийском съезде детских кардиохирургов, который прошел в Нижнем Новгороде. Тюменские доктора поделились с коллегами своим опытом в лечении врожденного порока сердца, сообщает пресс-служба правительства региона.

На съезд приехали специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Самары и других городов России, а также из двенадцати стран мира. Тюменскую ОКБ № 1 представили сразу несколько докторов: завотделением детской кардиохирургии № 2 Кирилл Горбатиков, завотделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Дмитрий Крашенинин, детский врач-сердечно-сосудистый хирург Илья Тотолин, и завотделением анестезиологии и реанимации № 4 Егор Карпов.

«Детская кардиохирургия одна из самых сложных, наукоемких и ответственных областей хирургии. Наша больница одна из немногих в стране, где используются определенные методики для осуществления паллиативной помощи новорожденным и недоношенным малышам с весом менее 2,5 килограмм. Наш опыт, особенности и нюансы тех или иных манипуляций очень заинтересовали коллег»,поделился Дмитрий Крашенинин.

Одним из организаторов научной встречи стало межрегиональное объединение детских кардиохирургов «Общество специалистов по врожденным порокам сердца».

Кирилл Горбатиков:

В прошлом году я стал одним из учредителей этой ассоциации. Наша главная цель — объединение специалистов, оказывающих помощь детям с патологией сердечно-сосудистой системы, а также решение вопросов взаимодействия врачей. Сегодня в обществе- свыше 500 врачей из России и стран ближнего зарубежья.

Когда лечишь детей с такими пороками, особенно необходим мультидисциплинарный подход, — отметил доктор Горбатиков. — В процессе принимают участие многие специалисты: сердечно-сосудистые хирурги, детские кардиологи, эндоваскулярные хирурги, врачи функциональной и лучевой диагностики, педиатры.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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