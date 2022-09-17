Тюменские врачи приняли участие в съезде детских кардиохирургов

«Детская кардиохирургия одна из самых сложных, наукоемких и ответственных областей хирургии. Наша больница одна из немногих в стране, где используются определенные методики для осуществления паллиативной помощи новорожденным и недоношенным малышам с весом менее 2,5 килограмм. Наш опыт, особенности и нюансы тех или иных манипуляций очень заинтересовали коллег»,поделился Дмитрий Крашенинин.