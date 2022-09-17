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Тюменец без прав купил мотоцикл и пьяным поехал на нем кататься

17 сентября 07:08
Фото: ГИБДД Тюменской области
Семь нетрезвых автовладельцев выявили накануне днем и сегодня ночью инспекторы ГИБДД на тюменских дорогах. Большая часть из них решилась на «пьяную» езду из-за поездки за покупкой очередной порции спиртных напитков и сигарет.

В Аромашевском районе инспекторы ГИБДД поймали 45-летнего водителя на автомобиле Hyundai. Алкотестер показал 0, 61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина признался, что пил пиво, а за руль сел потому, что приятель попросил свозить его за сигаретами.

Еще одного нетрезвого водителя задержали в селе Большое Сорокино. 24-летний молодой человек катался по поселению на купленном только что мотоцикле. Правда, прав управления транспортным средством у него не было.

Ранее «Наш Город» писал, что в селе Исетское накануне под колеса грузовика попала 14-летняя школьница. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

#Новости#Нетрезвые водители#ГИБДД#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
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