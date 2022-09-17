Тюменец без прав купил мотоцикл и пьяным поехал на нем кататься

В Аромашевском районе инспекторы ГИБДД поймали 45-летнего водителя на автомобиле Hyundai. Алкотестер показал 0, 61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина признался, что пил пиво, а за руль сел потому, что приятель попросил свозить его за сигаретами.
Еще одного нетрезвого водителя задержали в селе Большое Сорокино. 24-летний молодой человек катался по поселению на купленном только что мотоцикле. Правда, прав управления транспортным средством у него не было.
Ранее «Наш Город» писал, что в селе Исетское накануне под колеса грузовика попала 14-летняя школьница. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.