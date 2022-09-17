Предприниматель Потанин: В «Норникеле» реализуют модель «народного капитализма»

Для «Норникеля» это уже не первый опыт, когда сотрудников вовлекают во владение компанией. В период приватизации им передали 25% акций компании, однако этим преимуществом они не смогли воспользоваться в полной мере — большинство продали их за цену, которая в то время показалась наиболее привлекательной. Сейчас программа станет более выгодной — благодаря современным технологиям и параметрам передачи акций, уверен Потанин.