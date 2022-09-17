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Предприниматель Потанин: В «Норникеле» реализуют модель «народного капитализма»

17 сентября 14:43
Фото: nornickel.ru
«Норильский никель» собирается увеличить количество акционеров-физлиц, в том числе работников. Как заявил предприниматель Владимир Потанин, такая мера сотрет границы между наемным сотрудником и акционером.

В январе следующего года в «Норникеле» начинается масштабная программа мотивации, в рамках которой работники превратятся в бенефициаров бизнеса. Об этом пишет rbc.ru.

Для «Норникеля» это уже не первый опыт, когда сотрудников вовлекают во владение компанией. В период приватизации им передали 25% акций компании, однако этим преимуществом они не смогли воспользоваться в полной мере — большинство продали их за цену, которая в то время показалась наиболее привлекательной. Сейчас программа станет более выгодной — благодаря современным технологиям и параметрам передачи акций, уверен Потанин.

Предприниматель пояснил: одна из проблем ранней приватизации заключалась в следующем — люди не успели понять, что собой представляет эта собственность, что такое доли, акции и прочее. Поэтому, заявил Потанин, сотрудники некритично оценивали, какие активы являются хорошими, какие плохими, и очень легко из них выходили, поддаваясь уговорам.

Программу мотивации назвали «Цифровой инвестор». Над нюансами ее реализации еще работают, однако суть ясна: работникам передадут цифровые финансовые активы (ЦФА) на акции «Норильского никеля». Таким образом, они превратятся в совладельцев компании.

В «Норникеле» рассчитывают, что срок мотивационной программы составит 10 лет. Программа коснется всех сотрудников — на сегодняшний день это свыше 80 тысяч человек. В результате реализации программы физлица могут стать владельцами 25% акций, а не 10%, как сейчас, заявил Потанин.

Для корпоративной истории страны шаг Потанина является фактически революционным.

«Мне кажется, что это в социальном плане интересное направление, оно поможет несколько снизить напряжение между бедными и богатыми, между наемными работниками и собственниками. То есть снять тот общественно-социальный накал, который вокруг бизнеса существует, который не позволяет профессии бизнесмена стать полностью уважаемой и почитаемой в обществе, как, например, пожарного или врача», — заявил он.

Не случайно программу негласно назвали народным капитализмом — сначала на отдельно взятом предприятии, а потом и по всей РФ.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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