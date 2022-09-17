Под Тюменью фура протаранила три машины. Есть погибшие

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что после удара кабина большегруза International загорелась. К сожалению, водитель фуры, житель Кемеровской области, погиб. Также в аварии травмы получила пассажирка Chevrolet, 49-летняя женщина.
На данный момент автомобильное движение на участке автодороги Тюмень — Омск частично ограничено, организован реверс. На месте ЧП находятся сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня днем рядом с деревней Субботина произошло массовое ДТП. Водитель грузовика собрал паровозик из четырех легковых автомобилей. Пострадал один человек.