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Под Тюменью фура протаранила три машины. Есть погибшие

17 сентября 16:34
Фото: ГИБДД Тюменской области
Трагедия произошла сегодня на федеральной трассе Тюмень — Омск. Под Заводоуковском грузовик International врезался в колонну автомобилей, остановившихся на светофоре в районе ремонта моста. Участниками массовой аварии стали также грузовик Freightliner, Toyota и Chevrolet.
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Тюмень

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что после удара кабина большегруза International загорелась. К сожалению, водитель фуры, житель Кемеровской области, погиб. Также в аварии травмы получила пассажирка Chevrolet, 49-летняя женщина.

На данный момент автомобильное движение на участке автодороги Тюмень — Омск частично ограничено, организован реверс. На месте ЧП находятся сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня днем рядом с деревней Субботина произошло массовое ДТП. Водитель грузовика собрал паровозик из четырех легковых автомобилей. Пострадал один человек.

#Новости#Авария#ДТП#Тюмень#ГИБДД#Жертвы ДТП#Валентина Бурнашева#Происшествия
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