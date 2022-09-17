Под Тюменью фура протаранила три машины. Есть погибшие

Трагедия произошла сегодня на федеральной трассе Тюмень — Омск. Под Заводоуковском грузовик International врезался в колонну автомобилей, остановившихся на светофоре в районе ремонта моста. Участниками массовой аварии стали также грузовик Freightliner, Toyota и Chevrolet.

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