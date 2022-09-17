На улицах Тюмени заметили автомобиль с надписью «Рolice 911»

«В Тюмень завезли новые автомобили для полиции», пошутили тюменцы.
Как выяснилось, такой креативный рисунок для своего авто выбрал один из жителей областной столицы. В комментариях под фотографией горожане отметили, что несмотря на то, что штрафы за такие рисунки не предусмотрены в законе, вероятнее всего, автовладельца будут часть останавливать инспекторы ГИБДД.
«Неоднократно видела его езду, поражаюсь, как он ещё никого не размотал», отметила Алла П.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года в семь раз вырос спрос у жителей региона на машины из Казахстана. В этом года жители региона приобрели в соседней стране более 300 автомобилей.