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На улицах Тюмени заметили автомобиль с надписью «Рolice 911»

17 сентября 08:13
Фото: 1Mi
Необычный автомобиль заметили на днях жители Тюмени на дорогах областной столицы. Машину, раскрашенную в черно-белые цвета с надписью «Рolice 911», горожане заметили на улице Республики. Фотографии авто опубликовали в сообществе ЧП Тюмень ЧС.
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Полиция

«В Тюмень завезли новые автомобили для полиции», пошутили тюменцы.

Как выяснилось, такой креативный рисунок для своего авто выбрал один из жителей областной столицы. В комментариях под фотографией горожане отметили, что несмотря на то, что штрафы за такие рисунки не предусмотрены в законе, вероятнее всего, автовладельца будут часть останавливать инспекторы ГИБДД.

«Неоднократно видела его езду, поражаюсь, как он ещё никого не размотал», отметила Алла П.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года в семь раз вырос спрос у жителей региона на машины из Казахстана. В этом года жители региона приобрели в соседней стране более 300 автомобилей.

#Новости#Автомобили#Полиция#Тюмень#ГИБДД#Автомобилисты#Валентина Бурнашева#Общество
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