На улицах Тюмени заметили автомобиль с надписью «Рolice 911»

Как выяснилось, такой креативный рисунок для своего авто выбрал один из жителей областной столицы. В комментариях под фотографией горожане отметили, что несмотря на то, что штрафы за такие рисунки не предусмотрены в законе, вероятнее всего, автовладельца будут часть останавливать инспекторы ГИБДД.