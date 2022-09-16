Выставка «Тюменская марка» открылась в двадцатый раз

Шестьдесят предпринимателей областной столицы — участников конкурса — презентуют свою качественную продукцию и услуги в Выставочном зале. Жителям и гостям города в течение двух дней, 16 и 17 сентября, предлагается проголосовать за лучших товаропроизводителей, которые в случае победы получат призы и бонусы для дальнейшего продвижения и развития своего бизнеса.