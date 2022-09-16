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Валерий Лимаренко: ремонт подъездов должен проводиться с учётом пожеланий жителей

16 сентября 06:48
Уже в пяти районах Сахалинской области завершён запланированный ремонт подъездов

Проблемы жилищно-коммунального комплекса активно решаются на территории Сахалинской области. В этом году значительно увеличится количество отремонтированных подъездов и входных групп в многоквартирных домах.

Если в 2021 году было отремонтировано 90 подъездов, 0 входных групп, то в 2022 году — 432 подъезда, 195 входных групп, пишет Sakh.online.

Проведение текущего ремонта общего имущества собственников жилых помещений МКД — обязанность управляющих компаний. Однако в 2022 году губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко принял решение оказать поддержку и выделить дополнительное финансирование — для увеличения количества отремонтированных подъездов и входных групп. Но участвовать в программе могут только те УК, что готовы вложить на условиях софинансирования свои средства. При этом губернатор подчеркнул, что ремонт подъездов должен проводиться с учётом пожеланий жителей.

На сегодня уже в пяти районах Сахалина полностью завершён запланированный ремонт подъездов — в Александровск-Сахалинском, Долинском, Макаровском, Смирныховском и Томаринском районах. Заканчивают ремонт в Углегорском, Невельском и Корсаковском городских округах.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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