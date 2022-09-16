Валерий Лимаренко: мы даём сигнал бизнесу – приходите работать на Сахалин и Курилы

Большой объём инвестиций касается развития производственных мощностей, которые создадут не только новые рабочие места и увеличат налоговые поступления в казну, но и закроют потребности области в ряде необходимых продуктов. Один из таких проектов – строительство завода по производству нефтепродуктов. Инвестор - ПАО «Газпром». И сейчас идёт поэтапная проработка проекта, который имеет огромное значение для региона. Предприятие будет выпускать авиационный керосин, бензин и дизельное топливо.