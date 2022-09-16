nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области систему видеонаблюдения дополнят 350 новых камер слежения

16 сентября 12:23
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
В Тюменской области в первом полугодии 2023 года планируются подключение новых объектов к системе видеонаблюдения. Суммарное количество вновь подключаемых «умных» камер составит свыше 350 единиц, сообщает региональный департамент информатизации.

В сентябре состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам внедрения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тюменской области. Участники рабочей группы обсудили вопросы развития информационных систем и их компонентов, входящих в состав контура АПК «Безопасный город».

На повестку рабочей группы были вынесены также вопросы развития правоохранительного сегмента и применения технологии домофонного видеонаблюдения.

Напомним, что подпрограмма «Развитие и совершенствование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» является частью Государственной программы Тюменской области «Профилактика правонарушений».

В настоящее время к этой системе подключено более 2,3 тыс. видеокамер. Они размещены на территориях скверов, парков, дворов, пешеходных переходов, перекрестков, на набережной реки Тура, в школах и торговых центрах. Доступ к данным имеют сотрудники УМВД, ФСБ и Росгвардия. Информационная система помогает в раскрытии преступлений, позволяет обеспечить безопасность горожан. Так, только в 2021 году благодаря видеонаблюдению удалось задержать 67 человек, находящихся в розыске.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25