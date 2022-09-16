В Тюменской области систему видеонаблюдения дополнят 350 новых камер слежения

В настоящее время к этой системе подключено более 2,3 тыс. видеокамер. Они размещены на территориях скверов, парков, дворов, пешеходных переходов, перекрестков, на набережной реки Тура, в школах и торговых центрах. Доступ к данным имеют сотрудники УМВД, ФСБ и Росгвардия. Информационная система помогает в раскрытии преступлений, позволяет обеспечить безопасность горожан. Так, только в 2021 году благодаря видеонаблюдению удалось задержать 67 человек, находящихся в розыске.