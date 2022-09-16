В Тюменской области проверили готовность к отопительному сезону

В целом, по данным на 15 сентября, плановое задание по ремонту коммунальных сетей выполнено на 97,3 процента. План по ремонту котельных перевыполнен более чем на 12 процентов — вместо 49 отремонтировано 55 объектов. На всех котельных и ТЭЦ сформированы запасы топлива, превышающие установленные нормативы.