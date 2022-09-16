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В Тюменской области проверили готовность к отопительному сезону

16 сентября 04:23
Фото: сайт правительства Тюменской области
Тепловые сети в Тюменской области готовы к отопительному сезону на 100%. Об этом доложил на очередном заседании президиума регионального правительства директор областного департамента жилищно-коммунального хозяйства Семен Тегенцев.

Решения о начале отопительного сезона приняты во всех муниципалитетах региона. Теплом уже обеспечено более тысячи социальных объектов, в том числе 262 школы, 264 детских сада и 66 больниц.

«Общая протяженность тепловых сетей в регионе составляет более 1 тысячи 893 километров. План по ремонту на 2022 год превышал 27,3 километра, он выполнен в полном объеме»,отчитался глава профильного ведомства.

В целом, по данным на 15 сентября, плановое задание по ремонту коммунальных сетей выполнено на 97,3 процента. План по ремонту котельных перевыполнен более чем на 12 процентов — вместо 49 отремонтировано 55 объектов. На всех котельных и ТЭЦ сформированы запасы топлива, превышающие установленные нормативы.

В Тюменской области подготовлено к отопительному сезону 98,8 процента жилищного фонда. К оперативному реагированию на нештатные ситуации во время отопительного сезона готово 389 аварийно-восстановительных бригад общей численностью более 2 тысяч 270 человек, а также свыше 2 тысяч единиц техники. Созданы необходимые запасы материалов и оборудования.

«Обеспечить жителей региона качественными коммунальными услугами в период отопительного сезона — общая задача региональных и муниципальных органов власти, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Для этого между ними должно быть налажено четкое взаимодействие. Реакция на обращения наших земляков, связанные с отоплением и водоснабжением, должна быть максимально оперативной», подчеркнул Александр Моор.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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