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В Тюмени жители дома на улице Ватутина пожаловались на грязную воду

16 сентября 12:11
Фото: 1Mi
Жители многоквартирного дома на улице Ватутина пожаловались на грязную воду. Инцидент произошел сегодня днём, о нём сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень». Данная ситуация могла возникнуть из-за включения отопления в домах.

«Наш город» связался по этому поводу с пресс-службой «Водоканала». Там отметили, что в подобных случаях нужно проверить холодная или горячая вода загрязнена. В настоящий момент в областной столице включают отопление, из-за этого возможно потемнение горячей воды.

На данный момент сообщение о некачественной воде на улице Ватутина проверяется.

В начале июня «Наш город» сообщал, что на грязную воду пожаловался тюменец, проживающий в заречной части города. Он показал фотографию позеленевшего фильтра для воды.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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