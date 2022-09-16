В Тюмени жители дома на улице Ватутина пожаловались на грязную воду

«Наш город» связался по этому поводу с пресс-службой «Водоканала». Там отметили, что в подобных случаях нужно проверить холодная или горячая вода загрязнена. В настоящий момент в областной столице включают отопление, из-за этого возможно потемнение горячей воды.
На данный момент сообщение о некачественной воде на улице Ватутина проверяется.
В начале июня «Наш город» сообщал, что на грязную воду пожаловался тюменец, проживающий в заречной части города. Он показал фотографию позеленевшего фильтра для воды.