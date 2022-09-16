В Тюмени водители такси обманывают «Яндекс. Go» для повышения тарифа

Отмечается, что группа уходит с линии в каком-то конкретном районе города. Иногда подобные схемы обсуждаются в соцсетях.
«В крупных городах это довольно распространенная схема. Водители собираются в каком-то одном конкретном микрорайоне и одновременно уходят с линии»сообщил источник URA.RU.
Стоит отметить, что тюменские водители обсуждают подобные схемы в соцсетях. Однако далеко не все готовы идти на ухищрения.
«Вы уже своим постом создали прецедент. Яндекс потом просто исправит данный алгоритм, и будете все страдать»сообщил тюменец Евгений Халимов в паблике «Такси. Тюмень. ДТП, новости и т. д.»
На этой неделе «Наш город» сообщал, что руководитель ООП выступил против введения солидарной ответственности за ДТП агрегаторов такси и перевозчиков.