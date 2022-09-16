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В Тюмени у школы поймали пьяного автомобилиста

16 сентября 06:45
Фото: ГИБДД Тюменской области
Водителя в состоянии алкогольного опьянения поймали в четверг вечером инспекторы ГИБДД в Тюмени у школы № 22. 48-летнего мужчину задержали на улице Парфенова. Алкотестер показал 1,75 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Также накануне сотрудники полиции остановили 19-летнего водителя без прав. Молодой человек разъезжающий по городу на красных «Жигулях» пояснил, что на данный момент обучается в автошколе. Правда, данное объяснения от эвакуации на спецстоянку транспортного средства не спасло. Кстати, тюменца без прав задерживают в этом месяце уже в третий раз.

Ранее «Наш Город» писал, что в среду вечером под Тюменью по вине водителя службы такси Uber произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Автовладелец нарушил правила очередности проезда. В результате аварии травмы получил он сам и водитель автомобиля, с которым он столкнулся.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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