В Тюмени у школы поймали пьяного автомобилиста

Также накануне сотрудники полиции остановили 19-летнего водителя без прав. Молодой человек разъезжающий по городу на красных «Жигулях» пояснил, что на данный момент обучается в автошколе. Правда, данное объяснения от эвакуации на спецстоянку транспортного средства не спасло. Кстати, тюменца без прав задерживают в этом месяце уже в третий раз.