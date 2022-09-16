В Тюмени потратят около 4 млн рублей на конкурс «Учитель года»

ООО «ЭКСПОТМН» окажет услуги по «перекатке существующих стендов, небольшое внесение изменение в конструкции стендов, замена сломанных деталей», это будет стоить 916 000 рублей. «Аренда ТВ 55 диагонали на стойке для трансляций разрешение 4К» (их понадобится семь штук на пять дней) оценивается в 129 500 рублей. «Аренда шатра (2 штуки) размером 24×16 м» будет стоить 880 000 рублей.