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В Тюмени потратят около 4 млн рублей на конкурс «Учитель года»

16 сентября 10:41
Фото: 1Mi
По данным сайта Госзакупки, институт ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» заключил договор с ООО «ЭКСПОТМН» для организации проведения конкурса «Учитель года России» 2022 года. Услуги должны быть оказаны со 02 по 27 сентября в городе Тюмени.

На эти цели потратят 3 525 400 рублей.

ООО «ЭКСПОТМН» окажет услуги по «перекатке существующих стендов, небольшое внесение изменение в конструкции стендов, замена сломанных деталей», это будет стоить 916 000 рублей. «Аренда ТВ 55 диагонали на стойке для трансляций разрешение 4К» (их понадобится семь штук на пять дней) оценивается в 129 500 рублей. «Аренда шатра (2 штуки) размером 24×16 м» будет стоить 880 000 рублей.

Более того, согласно лота № 32211684286 на конкурс поставят «живые цветы с оформлением их в букеты» за 400 000 рублей.

В июле «Наш город» сообщал, что Тюмень постепенно готовится к проведению российского конкурса «Учитель года».

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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