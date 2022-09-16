В Тюмени полиция ищет грабителя с 5 млн, дело экс-главврача, представление Афанасьеву

Прокуратура вынесла представление главе Тобольска Максиму Афанасьеву, эту информацию «Нашему городу» подтвердил и. о. Тобольского межрайонного прокурора Денис Игоревич Коратаев. Он отметил, что были выявлены некоторые несоответствия в арт-объекте, поэтому необходимо было вынести представление на их устранение. Проверка проведена по факту неэффективности использования бюджетных средств в ходе благоустройства Базарной площади и улицы Мира в Тобольске.