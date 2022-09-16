В Тюмени полиция ищет грабителя с 5 млн, дело экс-главврача, представление Афанасьеву

Пять миллионов в сумочке: в Тюмени ищут похитителя крупной суммы.
Поиски злоумышленника продолжаются, он орудовал в заречной части города. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают круг лиц, причастных к краже сумочки. В соцсетях горожане полагают, что грабитель мог с самого начала знал, что у женщины есть крупная сумма денег.
«С 5 мультами да по зареки гулять с сумкой, на что она рассчитывала»отметил подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС» Валентин С.
Экс-главврач Кудряков скажет в суде последнее слово. Его обвиняют в коррупции.
Сегодня прошло итоговое заседание по делу бывшего главврача онкологического центра «Медицинский город» Андрея Кудрякова. Решение суда станет известно позднее. Экс-главврач Кудряков может получить до 3 лет, его обвиняют в реализации коррупционных схем.
Ранее «Наш город» сообщал, что по данным следствия с 2014 года он направлял пациентов «Медицинского города» на лечение в ООО «Моремед+» (отель «»Море»). По версии прокуратуры, экс-главврач потратил деньги регионального бюджета на нецелевые нужды. Всего было растрачено 17 млн рублей.
В Тобольске прокуратура вынесла представление Максиму Афанасьеву.
Прокуратура вынесла представление главе Тобольска Максиму Афанасьеву, эту информацию «Нашему городу» подтвердил и. о. Тобольского межрайонного прокурора Денис Игоревич Коратаев. Он отметил, что были выявлены некоторые несоответствия в арт-объекте, поэтому необходимо было вынести представление на их устранение. Проверка проведена по факту неэффективности использования бюджетных средств в ходе благоустройства Базарной площади и улицы Мира в Тобольске.